Районната прокуратура в Бургас поиска днес най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за 39-годишния съдебен заседател Пламен Делев, разследван за поредица от крупни измами.



По-рано днес наблюдаващият прокурор Христо Христов и Асен Фортунов, началник отдел Икономическа полиция при ОД на МВР-Бургас представиха пред журналисти интересни детайли от "професионалната" биография на обвиняемия. Мъжът се разследва за измами за над 100 хиляди евро, а до жертвите си достигал с комуникация в интернет. В множество профили в социалните медии в Пламен се представял като ерудит, специализирал в международни университети и експерт в банковото дело.



Влизал в ролята на съдия в Окръжен съд Бургас, успявал да спечели доверието на хората, които постепенно започвали да му предоставят чувствителна информация за себе си, в това число и лични данни. След получаването на данните обвиняемият започвал да иска от пострадалите да теглят кредити, първоначално за по-малки суми. Тъй като бил вещ в банковото дело обяснявал на пострадалите, че няма да е необходимо да връщат парите. Към настоящия момент са установени 10 пострадали лица от цялата страна.



Само една от пострадалите е изтеглила 21 кредита за обща сума от 50 000 евро. Наблюдаващият прокурор Христо Христов се обърна с призив през медиите към обществеността, подканяйки неустановени към настоящия момент жертви на измами от задържания съдебен заседател да сигнализират компетентните органи.



Срещу задържания е повдигнато обвинение за измама, за която по закон се предвижда от 1 до 6 г затвор.

Според защитата не са налице законовите предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Делев бил неосъждан, със средно образование, имал постоянен адрес и е оказвал пълно съдействие на разследващите органи. Освен това бил познат в обществото с обществената си дейност, бил е съдебен заседател и е помагал на хора в различни каузи, включително на две жени от село Звездец, които твърдели, че са били заплашвани от колекторска фирма.

Самият Делев пък изтъква здравословни проблеми, свързани с тежко очно заболяване и претърпяна трансплантация на роговица. "Във фазата на досъдебното производство съм съдействал на разследването. Ще се отнасям с уважение към институциите“, обяви той.

В крайна съдът уважи искането на прокуратурата и наложи на обвиняемия постоянен арест. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано.