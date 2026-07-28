В следващите дни Европа ще бъде обхваната от горещини, но какво време ни очаква в България?

"В България пак ще се измъкнем тихичко по балкански. Ще продължи да бъде доста горещо в продължение на 12-13 дни. Чак към 7-8 август се очаква евентуално захлаждане с няколко градуса и валежи", обясни климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

Максималните температури, които се очакват у нас, са 38-39 градуса.

"Вторник и сряда другата седмица обаче ще бъдат доста драстични. На Балканите времето ще е сухо, горещо – ужасно скучно. Сутрин ще е топло, на обяд - горещо, а вечер – задушно", каза Георги Рачев.

Той опроверга и народния фолклор, според който трите горещника – 28, 29 и 30 юли, ще определят времето през зимата. Колкото горещи са те, толкова студени и снежни ще бъдат зимните месеци.

"От 40 години следя много добре тази статистика – нищо вярно няма", каза той.