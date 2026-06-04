Искам убиецът на дъщеря ми да е килия, от която никога да не излезе и да няма никакви свиждания. Така, както аз не мога никога да видя дъщеря си“- Това заяви днес пред журналисти на протест пред Съдебната палата в Бургас - Златка Соколова, майка на 35-годишната Христана, която през август м.г. загина, прегазена от АТВ на пешеходна алея в Слънчев бряг. При инцидента 4-годишният й син – Марти бе осакатен завинаги, а други трима бяха ранени. Подсъдим за трагедията е 19-годишният Никола Бургазлиев, който според обвинението карал превозното средство след злоупотреба с марихуана. Процесът срещу него започна днес в Окръжния съд в Бургас.





В хода на разпоредителното заседание стана ясно, че Никола е завършил средното си образование в ареста, а близките му – полицейски служители твърдят, че пробите за наркотици, взети от Никола били …. фалшифицирани.

Според резултатите от кръвните проби, Бургазлиев е употребил марихуана от 36 до 48 часа от инцидента.

Защитата поиска връщане на делото за ново разследване, заради пропуснати по думите им съществени процесуални нарушения и по-лека мярка за неотклонение от задържане под стража. Припомняме, че след като първоначално Районният съд в Несебър го освободи под домашен арест, след протест на прокуратурата Окръжният съд в Бургас нареди той да бъде задържан под стража. Известно е, че неговите родители работят в МВР в Несебър.

Адвокатът на близките на жертвата настоява за максимално наказание до 20 години или доживотен затвор.

„Има запис от първата до последната минута. Всичко се вижда. Качва се на бордюра, удря ги и ги хвърля като кегли. След това ги удря втори път. В цялата траектория няма никаква реакция – нито спирачка, нито опит да ги избегне“, споделят близките на пострадалите.