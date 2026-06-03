Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето ѝ в болница. Казусът е отпреди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно бяха разменени, съобщава Нова тв.
Последната инстанция - Върховен касационен съд намира, че в казуса с разменените бебета има съпричастност и на едната майка, която заведе дело срещу болница „Шейново”.
„Безспорно установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверявали номера на гривничиките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение”, пише в решението съда.
Върховните съдии осъждат болница „Шейново”, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева.
Случаят „разменените бебета в Шейново“ започва през септември 2022 г. и се превърна в един от най-шокиращите медицински казуси в България през последните години.
На 13 септември 2022 г. две жени раждат момиченца в столичната АГ болница „Шейново“. Три дни по-късно - при изписването, новородените са дадени на грешните семейства. Според установеното по-късно по делото не е ясно в кой точно момент е станала размяната, но съдът приема, че болницата не е спазила правилата за идентификация на бебетата и не е извършено надлежно сверяване на номерата на гривните.
През януари 2023 г., четири месеца след раждането, момиченцата са върнати на биологичните си родители. Процесът преминава под наблюдението на социалните служби и психолози заради силната емоционална връзка, изградена между бебетата и семействата, които са ги отглеждали от раждането им.
След случая родителите заведоха дела срещу болница „Шейново“ за причинени неимуществени вреди.
С окончателното си решение Върховният касационен съд приема, че болницата носи основната отговорност за размяната, но посочва и „съпричиняване“ от страна на едната майка, тъй като при изписването не е проверила дали номерът на гривната на бебето съответства на нейния. Заради това съдът намалява присъденото обезщетение наполовина.
Така майката ще получи 20 000 лева обезщетение, а бащата – 40 000 лева.
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