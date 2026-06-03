Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето ѝ в болница. Казусът е отпреди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно бяха разменени, съобщава Нова тв.

Последната инстанция - Върховен касационен съд намира, че в казуса с разменените бебета има съпричастност и на едната майка, която заведе дело срещу болница „Шейново”.

„Безспорно установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверявали номера на гривничиките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение”, пише в решението съда.

Върховните съдии осъждат болница „Шейново”, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева.

Случаят „разменените бебета в Шейново“ започва през септември 2022 г. и се превърна в един от най-шокиращите медицински казуси в България през последните години.



На 13 септември 2022 г. две жени раждат момиченца в столичната АГ болница „Шейново“. Три дни по-късно - при изписването, новородените са дадени на грешните семейства. Според установеното по-късно по делото не е ясно в кой точно момент е станала размяната, но съдът приема, че болницата не е спазила правилата за идентификация на бебетата и не е извършено надлежно сверяване на номерата на гривните.





Близо три месеца по-късно една от майките започва да се съмнява, че отглежда чуждо дете. По думите ѝ бебето не приличало на семейството, а при проверка на идентификационните гривни тя установила, че номерата не съвпадат. След подаден сигнал започва проверка, а направените ДНК тестове доказват, че двете семейства действително са отглеждали разменени деца.През януари 2023 г., четири месеца след раждането, момиченцата са върнати на биологичните си родители. Процесът преминава под наблюдението на социалните служби и психолози заради силната емоционална връзка, изградена между бебетата и семействата, които са ги отглеждали от раждането им.След случая родителите заведоха дела срещу болница „Шейново“ за причинени неимуществени вреди.С окончателното си решение Върховният касационен съд приема, че болницата носи основната отговорност за размяната, но посочва и „съпричиняване“ от страна на едната майка, тъй като при изписването не е проверила дали номерът на гривната на бебето съответства на нейния. Заради това съдът намалява присъденото обезщетение наполовина.Така майката ще получи 20 000 лева обезщетение, а бащата – 40 000 лева.