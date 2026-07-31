алканските страни се нареждат сред най-опасните за шофьорите в Европа. Междувременно северните държави продължават да задават стандарта за пътна безопасност, според данните от ново проучване на Vignette Switzerland.

Сърбия, България и Румъния бяха обявени за най-опасните страни в Европа за шофиране на базата на смъртността по пътищата. В същото време Норвегия и Швеция запазиха позициите си на най-безопасните дестинации за автомобилистите.

Класирането се основава на данни от Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) и сравнява броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия на един милион жители.

Сърбия оглави списъка за втора поредна година с регистрирани 74 смъртни случая на пътя на милион жители – около 72% над средното за Европейския съюз. Въпреки че води в класацията, смъртността в страната бележи лек спад спрямо предходната година.

Челната тройка включва още:

България – 71 загинали на пътя на милион души

Румъния – 68 загинали на пътя на милион души

В десетицата на страните с най-високи нива на смъртност по пътищата попадат и популярни туристически дестинации като Португалия, Гърция, Италия и Франция.

Най-безопасните пътища в Европа

Северните страни отново постигнаха най-добри резултати по отношение на пътната безопасност.

Норвегия и Швеция си поделиха първото място с едва 19 загинали на пътя на един милион жители. Това означава, че смъртността при тях е почти четири пъти по-ниска от тази в Сърбия.

Други държави с най-силни показатели за безопасност са Обединеното кралство, Дания и Швейцария.

Кои държави са се подобрили най-много?

Проучването разглежда и напредъка, постигнат през последното десетилетие.

Литва постига най-голямо подобрение, като намалява смъртните случаи при катастрофи с 43% спрямо 2015 г. Значителен напредък е отчетен и в:

Латвия – спад с 37%

България – спад с 36%

Гърция – спад с 35%

Унгария – спад с 30%

За сметка на това позитивната промяна е почти застояла в някои от най-популярните туристически дестинации в Европа. Жертвите на пътя са намалели с едва 1% в Португалия и с 6% във Франция през последното десетилетие.

Съвети за шофьорите

Експертите препоръчват на пътешествениците, планиращи автопътувания из Европа, да се запознаят предварително с местните закони за движение по пътищата, внимателно да планират маршрутите си и да бъдат особено бдителни по непознати трасета.

Те отбелязват, че стандартите за пътна безопасност и качеството на инфраструктурата могат да варират значително дори между съседни държави, затова шофьорите трябва да адаптират стила си на каране спрямо местните условия.