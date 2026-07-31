В последния работен ден преди лятната ваканция депутатите приеха окончателно датата на президентските избори да бъде 25 октомври 2026 г. Ако пък се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът трябва да бъде не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава Илияна Йотова изтича на 22 януари 2027 г.

Датата на балотажа предизвика кратък конфликт в пленарната зала, тъй като на 1 ноември се чества Денят на народните будители, който е официален празник. От "Демократична България" заявиха, че управляващите се опитват да прокарат тази дата, за да "пресрещнат спада на доверие". Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов контрира, че и двете дати са били обсъдени и одобрени на председателски съвет и иронично каза, че спадът на доверие към партията му е във "Фейсбук балоните" на опозицията.

Датите за изборите и балотажа бяха приети с гласовете на ПБ, ДПС и "Възраждане". От ПП се въздържаха, а ГЕРБ-СДС и ДБ изобщо не гласуваха.

Кандидати

Миналия петък Илияна Йотова потвърди, че се кандидатира за президент, а ПП и ДБ все още не са заявили официално кое име ще издигнат, въпреки че като фаворит се очертава бившия служебен премиер и кадър на ПП Андрей Гюров. ГЕРБ също все още не са казали кого биха подкрепили, но поискаха преодоляване на червените линии и издигане на обща кандидатура с ПП и ДБ, които обаче отказват да разговарят по темата с герберите. Деканът на Юридическия факултет на СУ Даниел Вълчев също обяви, че обмисля участие в изборите като граждански кандидат. От една страна той изрази симпатиите си към правителството на ПБ, а от друга коалиционните партньори на ГЕРБ СДС заявиха, че харесват Вълчев и са готови да обсъдят общата му кандидатура с ГЕРБ.

Гласуване

Машината ще е основен метод на гласуване на предстоящите президентски избори. С поправки в Изборния кодекс парламентът премахна окончателно въведения в края на 2022 г. начин, с който избирателите решаваха дали да гласуват с машина или с хартиена бюлетина. Управляващите от "Прогресивна България" обаче се заканиха, че след изборите през октомври пак ще отворят ИК за пълно прекрояване.

Ваканция

В последното си заседание за тази парламентарна сесия депутатите определиха дните на лятната си ваканция - от 1 до 23 август. Това е съкращение с осем дни, тъй като правилникът на парламента предвижда ваканцията да обхваща целия месец август.