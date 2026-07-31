Улица „Алеко Константинов“ в Бургас ще се превърне на 1 август, събота, в сцена на новия фестивал „Да седнем на една маса“. Инициативата е на три граждански организации – „Формулата е в теб“, Girls Just Do и Less is More, а идеята цели да събере хората извън дигиталните им светове и да създаде пространство за срещи, разговори и споделяне, съобщават организаторите.

В центъра на фестивала ще бъде 25-метрова обща маса, на която всеки желаещ може да донесе любимо домашно приготвено ястие, да го сподели със съседа си по маса, да обмени рецепта или лична история. В съобщението си организаторите пишат, че Бургас е "не просто сбор от адреси, а общ дом, в който хората могат да се познават и да се свързват".

Програмата ще предложи музика, танци, изкуство, кулинарни демонстрации и активности за всички възрасти. На сцената ще се представят местни музиканти и артисти, сред които DJ JiJo, Bubble Brothers, Alive Band, Anna, Burgas Big Band, Samirah Oriental Dance, колективът „Бургас, морето и приятели“, танцова група „Спектър“ от Поморие и вокално студио „Слънчеви капки“.

Част от фестивала ще бъде еко зона „Дворът“, посветена на природата, устойчивия начин на живот и отговорното потребление. Посетителите ще могат да чуят истории за отговорна мода, да се включат в предизвикателство на Българска фондация „Биоразнообразие“, да научат повече за произхода на храната от Slow Food Bulgaria, както и да получат практични съвети за zero waste готвене и съхранение на продукти от Кристина Орсова.

В зоната ще бъде представена и морската инициатива Wind2Win за по-чисто Черно море с участието на Илияна Стоилова. Предвидена е и зона за свободна размяна на вещи, където дрехи и предмети, които вече не са нужни на един човек, могат да намерят нов собственик.

Фестивалът ще бъде без еднократна пластмаса. В рамките на събитието ще работи „Библиотека за посуда“, чрез която гостите ще могат да вземат или оставят съдове и чаши за многократна употреба. Организаторите предвиждат и депозитна система за фестивални чаши – срещу депозит посетителите ще получават чаша за многократна употреба, която след събитието могат да върнат или да запазят.

Кулинарна сцена „В кухнята“ ще предложи демонстрации на живо. Антония Запрянова от блога „Здравословно в кухнята с Тони“ ще покаже как вкусната храна може да бъде и полезна, Фани от веган сладкарница Fananis ще представи здравословни десерти, а The Coffee Room ще разкрият тайните на матча. Михаела Качарова от организацията „Операция: „Плюшено мече“ ще разкаже истории от Уганда, а специалните гости от „Манджари" (Manjari) ще представят идеи за здравословно хранене.

Най-малките посетители ще могат да се включат в зона „Детската“, където са подготвени творчески занимания с екологична насоченост. Децата ще се запознаят с техниката плъстене на вълна, ще изработват еко гъсенички с Галина Желязкова от Детски център и арт зона „Оренда“, ще се срещнат с героите от книжките на Деница Кючукова и ще научат повече за „тайната на Странджа“ със Станислава Калчева.

За посетителите ще бъде обособена и зона „Барът“ с напитки и място за отдих – пространство, в което организаторите очакват непознати хора да се превърнат в приятели.