Нефтохимик организира благотворителен търг в подкрепа на 7-годишната Белослава Бориславова, която продължава да се възстановява и да се бори за нормален живот след извънболничен сърдечен арест, претърпян още през 2021 г.

За целта от клуба обявиха наддаване за уникална клубна фланелка с автографи на легенди на отбора от близкото минало и треньорския щаб.

Тениската е разписана от старши треньора Димчо Ненов, треньора на вратарите Боян Андонов, помощник-треньора и футболист с най-много мачове за тима в А група Станимир Димитров, двамата най-успешни треньори в златната ера „Нефтохимик“ Димитър Димитров – Херо и Димитър Стойчев, както и техни бивши футболисти, сред които Малин Орачев, Милен Георгиев, Мирослав Косев, Митко Трендафилов, Антон Спасов, Милен Христов, Тодор Киселичков, Георги Чиликов, Диян Петков, Ганчо Евтимов, Пламен Крумов, Станчо Цонев, Николай Кръстев и Благо Митрев.

Търгът започва днес и ще продължи до 23:59 на 9 август, неделя.

Началната цена на фланелката е 100 евро, а минималната стъпка за наддаване е 20 евро.

Наддаването става единствено с коментар под публикацията за инициативата в официалната страница на клуба във Фейсбук:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1615849760544627&set=a.448543847275230

Всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението на Бела!

На 12.05.2021 година, когато е само на 2 годинки и половина, Бела получава внезапен сърдечен арест, докато си играе на детската площадка, без дори да е боледувала някога през живота си преди това. За съжаление, никой от присъстващите не оказва първа помощ и Бела лежи мъртва до пристигането на линейната.

Детето прекарва общо между 20-40 минути в клинична смърт, без жизнени показатели, а след успешна реанимация изпада в дълбока кома, която продължава няколко месеца в ужасяващата за семейството 2021 година.

Впоследствие поради липса на възможности за лечение в България, Бела е транспортирана в крайно тежко състояние с турска линейка до Истанбул, където прекарва следващите 4 години от живота си. Години, в които тя пребори купища несъвместими с живота състояния.

Към днешна дата вече 7 годишната Бела все още се бори за своето възстановяване и за да бъде изправена на крака се нуждае от неотложна операция в Австрия - назначена за месец септември 2026 година. Сумата за операцията и последващата рехабилитация, както и последващият престой са непосилни за семейството.

Можете да подкрепите Бела по следните начини:

Дарителска сметка: IBAN BG85FINV915013175575 50

За Белослава Бисерова Бориславова

Revolut - @bela2018

Paypal - @LYBela2018

Групата на малката Бела:

https://www.facebook.com/share/g/17zLAxdzAN/?mibextid=wwXIfr