Министерството на образованието и науката (МОН) води разговори за промяна във формата на националното външно оценяване (НВО) след четвърти и десети клас, но изпитите няма да бъдат премахнати. Това съобщи образователният министър проф. д-р Георги Вълчев в отговор на въпрос от депутата Фатима Йълдъс (ДПС) в парламента.

„Категорични сме в едно, че трябва да имаме форма, която да показва нивото на усвояване на знания“, заяви Вълчев.

Той обясни, че се обсъждат варианти, които да премахнат усещането у учениците за „предстоящ праг, който, ако не прескочат, ще се случи нещо страшно“.

Идеята за реформа на изпитите не е нова. Още през май министърът обяви, че ведомството му обмислят промени в тестовете за четвъртокласниците. Планът е част от по-широките му намерения за олекотяване на учебните програми.

Според министъра всяко окончателно решение първо ще бъде обсъдено с учителите и при нужда ще бъде тествано.

„Не мисля, че те трябва да отпаднат като форма на информация. Няма как това да се случи, защото трябва да виждаме нивото, за да търсим причините за по-ниските или по-високите резултати в различните региони“, допълни той.

Георги Вълчев посочи, че изпитът след четвърти клас има и практическо приложение, тъй като резултатите от него служат за прием в природо-математическите гимназии от пети клас.

„Ще предложим решения, обмисляме варианти, към момента не мога да дам конкретно решение“, каза още министърът.

Дискусията се провежда на фона на обявените на 30 юни резултати от НВО за тази година. Според данните на МОН представянето по български език и литература е сходно с миналогодишното, но е нужна повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност. Учениците се справят по-добре със задачи, изискващи възпроизвеждане на знания, отколкото с такива, които изискват анализ и аргументация.