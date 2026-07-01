Екшън се разигра край къмпинг „Офшор“ край Созопол през нощта преди първия юлски изгрев. Патрул на Зоналното жандармерийско управление в Бургас, изпълняващ задачи по охрана на обществения ред през активния туристически сезон, реагирал на сигнал, получен в Районно управление - Созопол за скандал в района на къмпинг „Офшор“ около 1 часа след полунощ. На място служителите установили момиче на 20 години от София, което заявило, че възникнала разпра между приятеля й, младеж на 22 г., от София и други двама мъже и една жена. Единият мъж нанесъл удар с чук по предната лява врата на лек автомобил, собственост на приятеля й. Установени са и останалите участници в скандала – двама мъже на 45 и на 40, и жена на 40, тримата от София, документирана е щетата на автомобила и е намерен чук. На петимата са снети сведения и са им съставени протоколи за предупреждение. 45-годишният софиянец е задържан. Той ще отговаря за увреждане на чуждо имущество - чл. 216, ал. 1 от НК. Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Созопол.