51 годишен мъж от с. Крушевец, който бе един от двамата шофьори, ранени днес в жестокия челен сблъсък на около 1 км от КПП Босна по пътя Бургас - Малко Търново е починал току-що, съобщи Областната дирекция на МВР. Мъжът издъхнал в бургаска болница. А вторият вода-мъж на 65 години от Бургас, който по данни на разследването, е причинил катастрофата е в реанимация и с опасност за живота (за катастрофата - вижте тук).

От МВР напомнят, че преминаването в отсечката се осъществява в едната пътна лента при ръчно регулиране от страна на полицейски служители.