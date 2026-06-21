Огромно задръстване се е образувало на автомагистрала „Тракия“ в посока Пловдив. Колоната от автомобили започва още преди 33-ия километър на аутобана и значително затруднява движението на пътуващите.





Причината за сериозната тапа са текущите ремонтни дейности в Софийска област. В момента се извършва цялостен ремонт на платното в посока Бургас в участъка между 33-ия и 39-ия километър на магистралата. Заради строителните работи движението се осъществява двупосочно в платното за София, предупредиха от АПИ.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ припомнят, че временната организация на движението в района се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика, като целта е да се намалят максимално затрудненията за шофьорите.

Ремонтът е част от мащабната програма за обновяване на ключови участъци от автомагистрала „Тракия“. Плановете на АПИ предвиждат до края на юни да приключат останалите ремонтни дейности в Софийска, Старозагорска и Ямболска област.

Междувременно на 19 юни беше изцяло възстановено движението по ремонтираното платно за София в област Пазарджик, в участъка между 55-ия и 60-ия километър. Там в продължение на близо две седмици се извършваше превантивен ремонт, като трафикът се осъществяваше двупосочно в платното за Бургас.

След приключването на строителните работи в Пазарджишко движението в района вече е нормализирано и се извършва в двете платна.

От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация на движението и да предвиждат повече време за пътуване по магистралата през почивните дни.