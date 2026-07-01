Магистратите: Атракционът е незаконен, Сивов нито бил с разрешително, нито имал право да кара

Районната прокуратура в Бургас поиска постоянен арест за водача на водния скутер, причинил тежкия инцидент с надуваем атракцион край плажа в Ахелой, при който пострадаха трима израелски туристи. Това съобщи административният ръководител на Районна прокуратура - Бургас Мария Маркова.

Срещу 31-годишния Иван Сивов, управлявал джета, е повдигнато обвинение по чл. 134 от Наказателния кодекс - за причиняване на средна телесна повреда поради професионална непредпазливост. Законът предвижда до две години лишаване от свобода или пробация за това престъпление. Прокурор Маркова уточни, че при влошаване на състоянието на пострадалите туристи, обвинението може да бъде преквалифицирано, което би довело и до по-тежка наказателна отговорност.



Магистратите вече са издали постановление за задържането му за срок до 72 часа, което пък ще гарантира довеждането му в съда за разглеждането на искането за налагането на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ за обвиняемия.

Сивов беше задържан непосредствено след инцидента, но след изтичането на 24-часовия полицейски арест бе освободен. От прокуратурата уточниха, че това не възпрепятства последващото му задържане, за кеото към настоящия момент са събрани достатъчно доказателства.

Според Маркова разследването е в съвсем начален етап и предстои извършването на множество процесуално-следствени действия, назначаването на съдебномедицински експертизи и събирането на допълнителни доказателства.

Припямняме, че инцидентът стана вчера, при прибирането на джета от морето към брега. При извършване на завой тегленият надуваем атракцион тип „диван“ се е ударил в камъни в плитчините край буна и се е преобърнал. При падането трима израелски туристи са получили травми, като едно от пострадалите момчета е с тежка черепно-мозъчна травма и е настанено в отделението по реанимация на УМБАЛ - Бургас.

Според събраните до момента данни Иван Сивов не е притежавал необходимото свидетелство за правоспособност за управление на такъв плавателен съд. От Морска администрация е установено още, че той е подал заявление за явяване на изпит за правоспособност, който е бил насрочен за края на настоящата седмица. Проверката е показала също, че не са представени документи за законно извършване на атракционната дейност в района на Ахелой, както и че не е регистрирана водна база за предоставяне на подобна услуга.

Разследващите проверяват и статута на атракциона. По данни на прокуратурата той е бил разположен на място, което не е било разрешено за извършване на подобна дейност. Към момента не е установено и в какво качество е действал обвиняемият. Изяснява се дали е работил за фирма, предоставяща туристически услуги, или е извършвал дейността самостоятелно. Известно е, че управляваният от него воден скутер е собственост на друго лице.

От прокуратурата съобщиха още, че пострадалите туристи са били на организирана почивка в Обзор. Чрез туроператор са заплатили пакет, включващ ползването на различни водни атракциони по българското Черноморие, сред които и този край Ахелой.





