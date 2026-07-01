Народното събрание отхвърли на първо четене законопроекта на "Продължаваме промяната“, който предвиждаше майките да получават сто процента от обезщетението си за майчинство, ако се върнат по-рано на работа. Досегашната ставка от 50 на сто се запазва, въпреки аргументите на вносителите за икономически ползи и увеличени приходи в държавния бюджет.

Според вносителите на промените прекъсването на отпуска по майчинство и ранното връщане на пазара на труда има подчертано положителен ефект върху икономиката. От парламентарната група смятат, че тази стъпка генерира допълнителни приходи в хазната и осигурява нужната финансова подкрепа за семействата.

Представителите на управляващото мнозинство обаче контрираха предложението с мотива, че подобна мярка нарушава принципа на справедливост. Те обявиха намеренията си да работят за алтернативно решение – увеличаване на обезщетението на 75 процента при подготовката на държавния бюджет за следващата година.

Справедливост или финансов стимул

Дебатът в пленарната зала очерта две коренно различни визии за социалната политика на държавата. Народният представител от "Прогресивна България“ Петър Витанов аргументира отказа на мнозинството да подкрепи текстовете:

"100 процента обезщетение не е най-справедливото нещо, защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход", заяви Витанов от парламентарната трибуна.

Човешкият капитал като приоритет

От своя страна депутатът от "Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев защити идеята, определяйки я като дългосрочна инвестиция, а не като тежест за държавните финанси.

Най-ценният ресурс са хората, децата. И тук не става въпрос дали е лява или дясна мярката, тя е човешка. Освен, че не представлява разход за държавата, представлява огромен приход,