Майки от цялата страна излизат на протест тази вечер с основно искане за увеличение на обезщетението за втората година от майчинството. В София демонстрацията е насрочена за 18:00 ч. пред Министерския съвет, като се очаква акции да има в общо 15 български града.

Майчинството през втората година се превръща в икономически риск, а отглеждането на дете – в личен подвиг. Около това се обединяват исканията на протестиращите, заяви пред БНР Петя Паталенска, един от организаторите на националниия протест и негов координатор в Пазарджик.

Основното настояване е за повишаване на размера на обезщетението, което в момента е 398 евро. „Това ни поставя под прага на бедността, което е абсурдно“, коментира Паталенска в предаването „12+3“. Друго искане е детските надбавки да се изплащат за всички деца и размерът им да бъде увеличен, тъй като инфлацията е обезценила настоящите помощи. „Всички деца би трябвало да са равни за държавата, защото това са бъдещите данъкоплатци“, посочи тя.

Според нея сумата от 398 евро е крайно недостатъчна. „Санитарният минимум, определен за издръжката на един възрастен, е 390 евро, а за едно дете е 117 евро. Къде в тези 398 евро се побира издръжката на майката и на детето?“, попита Паталенска. Тя добави, че тези средства са нужни за физическо оцеляване, а обезщетението не е обвързано нито с плащаните осигуровки, нито с минималната заплата.

Проблемът с липсата на места в държавните ясли принуждава много майки да търсят частни алтернативи. Държавните компенсации обаче покриват едва около една трета от таксата, което прави връщането на работа икономически неизгодно за много жени, обясни още организаторът.

На въпрос откъде да дойдат средствата, Паталенска отговори, че част от бюджетния дефицит се дължи на „технически грешки в размер на милиони евро“, признати от правителството. Според нея парите за майчинство не са разход, а инвестиция, която повишава покупателната способност и средствата се връщат в икономиката.

Тя обърна внимание и на уязвимостта на самотните родители, като посочи, че 30% от семействата с деца в България са с един родител. „Това е прекалено голям брой хора, за да бъдат пренебрегнати“, каза Паталенска. Протестиращите настояват за цялостен пакет от мерки, включващ бонуси за работещи родители, по-високи компенсации при липса на места в детските градини и кошница с безплатни лекарства за деца.

Организаторите подчертават, че протестът е надпартиен. „Разграничаваме се от всяка партия. Не допускаме политически лозунги, знамена, банери. Нямаме финансиране – всичко сме платили от джоба си“, заяви Паталенска.