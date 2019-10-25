24-годишен криминално проявен открадна „Фолксваген“ от Камено, обърна го по таван в нива

Служители от Районно управление - Камено установили извършителя на противозаконното отнемане на лек автомобил „Фолксваген Венто“, с бургаска регистрация, собственост на 62- годишен мъж от Камено. Кражбата е осъществена на 12/13.10.т.г. от улица „Македония“.

По-късно автомобилът е открит катастрофирал и преобърнат по таван в нива след надлеза на Камено в посока Българово.

Извършителят е 24-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия, който направил пълни самопризнания. Работата по цялостното документиране на случая продължава от служители то Районно управление – Камено.