Бабата на Ива Михайлова – Илинка Кушовска, вече е освободена, след като часове наред близките ѝ не знаеха къде се намира. Драмата се разигра на граничния пункт край Делчево, където възрастната жена била спряна от властите в Северна Македония при влизане от България.

Новината за освобождаването ѝ идва след тревожен сигнал на внучката ѝ, която публично обвини македонските служби в незаконно задържане и оказване на натиск. По думите на Ива семейството прекарало седем часа в неизвестност за съдбата на жената, която е на почти 70 години и страда от онкологично заболяване.

Случаят предизвика силна обществена реакция и отново насочи вниманието към напрежението около Ива Михайлова и съдебното дело срещу нея в Кочани.

„Гласът ѝ трепереше от страх“

Преди освобождаването на Илинка Кушовска внучката ѝ разказа за преживения ужас в публикация във Facebook.

По думите на Михайлова последният им разговор бил малко след като баба ѝ била спряна на границата. Жената звучала силно изплашена, а впоследствие телефонът ѝ бил изключен. Опитите на семейството да се свърже с нея останали без резултат.

Ива твърди, че македонските служби искали да разпитват възрастната жена за нея – къде се намира, с какво се занимава и какво прави в България.

„Аз се намирам в болница в София и ако македонските служби толкова много желаят информация за мен, могат да се свържат директно с мен или да дойдат в София! Нямам нищо за криене!“, заяви Михайлова.

Тя изрази възмущението си, че възрастна жена с тежко заболяване може да бъде подложена на подобно изпитание заради съдебните проблеми на нейна близка.

Адвокатът на Ива потърсил съдействие от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, но според разказа ѝ първоначално не получил информация за местонахождението на баба ѝ. Българското посолство също било уведомено за случая.

Освобождаването на Кушовска слага край на непосредствената тревога за съдбата ѝ, но оставя въпроси за причините и обстоятелствата около престоя ѝ на границата.

Съдебната сага, която държи Ива в центъра на напрежението

Случаят с бабата не е изолиран. Той идва на фона на продължаващата съдебна битка на Ива Михайлова в Северна Македония.

Младата жена е подсъдима по дело за тежка катастрофа в района на Кочани, при която има загинал човек и ранени. Самата тя също е пострадала сериозно при инцидента и оттогава здравословното ѝ състояние е сред основните аргументи на защитата ѝ.

След катастрофата личните ѝ документи били отнети и срещу нея била наложена забрана да напуска Северна Македония. Въпреки ограниченията през октомври тя се прибра в България заедно с адвоката си Николай Димитров, за да получи необходимото лечение.

На 12 октомври се появи пред столичната болница „Пирогов“, а впоследствие продължи медицинските си прегледи и лечение в София.

Завръщането ѝ предизвика остра реакция в Скопие. Македонските власти определиха напускането на страната като бягство, а на 13 октомври съдът в Кочани издаде заповед за ареста ѝ и бе поискано задържането ѝ.

Българското МВР тогава заяви, че няма да предприема действия по издирването и екстрадирането ѝ, като уточни, че няма издадена червена бюлетина на Интерпол.

Делото продължава на 27 ноември

На 9 ноември съдът в Кочани проведе поредното заседание по делото срещу Михайлова в нейно отсъствие. Съдът не допусна тя да участва чрез видеоконферентна връзка, а следващото заседание бе насрочено за 27 ноември.

По време на процеса защитата представи експертни заключения и продължи да оспорва обвинителната версия за катастрофата. Адвокатът на Ива Николай Димитров заяви, че според представената от защитата автотехническа експертиза другият автомобил е навлязъл в лентата на Михайлова.

Така делото продължава да бъде източник на напрежение между защитата и съдебните власти в Северна Македония.

Освобождаването на Илинка Кушовска приключва един тревожен епизод от тази история. Но въпросите около отношението на институциите към семейството на Михайлова и развитието на съдебния процес остават.