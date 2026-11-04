Министерството на транспорта и съобщенията следи ситуация с танкера „Ментор“, който по предварителни данни превозва около 11 000 тона слънчогледово олио, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Операцията по буксиране на танкера е започнала от пристанище „Констанца“. Корабът се е теглил от влекача „Рамазан Бей“, който къса въжетата на буксирната линия и в момента танкерът „Ментор“ дреифува в района на Шабла. Влекачът излъчва AIS сигнал и екипажът му е във връзка със службите за контрол на корабния трафик, които са разпоредили влекачът да стои в района на танкера.

Компетентните институции събират допълнителна информация по случая. Установена е връзка със собственика. Ситуацията се наблюдава и анализира в координация с ангажираните морски администрации.