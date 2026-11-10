Трагедията на автомагистрала „Тракия“ е резултат от съчетание на няколко фактора - опасни метеорологични условия, вероятни грешки на водачи, недостатъчен контрол и липса на съвременни системи за предупреждение. Това заяви председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова. Тя прекара деня на мястото на тежките верижни катастрофи край Ямбол, при които загинаха 11 души.

Според първоначалната информация, с която разполага Русинова, в основата на първия сблъсък в посока Бургас е спрял в активната лента румънски тежкотоварен автомобил. Причината за спирането му все още не е изяснена.

По думите ѝ последвалите катастрофи в насрещното платно може да са били предизвикани от водачи, които са намалили или спрели, за да окажат помощ или да заснемат случващото се. Тя уточни, че това са предварителни предположения, а не окончателни заключения от разследването.

Русинова постави акцент върху липсата на електронни информационни табла над магистралата, чрез които шофьорите да бъдат предупреждавани за опасности и да получават указания за намаляване на скоростта.

По думите ѝ първата процедура за изграждане на подобна система е довела до сключването на договор, който е бил прекратен през 2022 г. Втора обществена поръчка е обявена през 2025 г., но също е прекратена през лятото на 2026 г. от настоящото ръководство на Агенция „Пътна инфраструктура“. „Два пъти сме били на крачка да изградим такава система и това не се е случило“, подчерта експертът.

Тя посочи, че в европейските държави се използват специализирани сензори за следене на мъгла, заледяване и други опасни условия. Информацията от тях позволява своевременно предупреждаване на водачите и въвеждане на ограничения на скоростта.

Според Русинова за създаването на подобен център за наблюдение в България се говори още от 2015 г., но необходимата инфраструктура така и не е изградена.

Председателят на Европейския център за транспортни политики оспори тезата, че наблюдението на камерите на тол системата би могло да замести специализираните технологии за ранно предупреждение. „Тол камерата има една-единствена задача – да следи за нарушения и да събира пътни такси“, заяви тя.

Според Русинова не може да се разчита на служители, които наблюдават изображения от камери, да преценяват кога видимостта е опасно намалена. За тази цел са необходими сертифицирани системи и специални датчици, които да подават автоматизирани сигнали. Тя направи разграничение и между предупрежденията за вече настъпила катастрофа и системите, които могат да установят опасните условия преди възникването на инцидент. „Трябва да има нещо, което да ни каже, че има мъгла“, обясни експертът.

Русинова обърна внимание и на финансовото състояние на Агенция „Пътна инфраструктура“. Според нея институцията е сериозно недофинансирана, което затруднява както поддръжката на пътищата, така и внедряването на нови технологии за безопасност.

Тя съобщи, че е призовала премиера Румен Радев да бъдат осигурени средства поне за най-рисковите пътни участъци. По отношение на тежкотоварния автомобил, за който се предполага, че е спрял в активната лента, Русинова подчерта, че все още не е известно дали е имало техническа повреда или друга причина. Тя обаче посочи като сериозен проблем недостига на паркинги за камиони.

По думите ѝ нерядко водачи на тежкотоварни автомобили спират на опасни места, включително в активните ленти, за да почиват. Според експерта недостатъчният контрол допълнително увеличава риска от тежки произшествия. Русинова изрази мнение, че при наличната към момента инфраструктура и технически средства възможностите за предотвратяване на подобни инциденти са силно ограничени. „С тези сили и средства, с които разполагаме, и с това, което сме изградили или не сме изградили, нямаше какво друго да се направи“, заяви тя.

Припомняме, че в ранните часове на 10 ноември тежки верижни катастрофи блокираха автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол. В сблъсъците участваха над 70 автомобила, а 11 души загинаха. Десетки пострадали бяха транспортирани до болниците в Ямбол, Сливен и Бургас.

Според първоначалните данни гъста мъгла е ограничила видимостта на места до около 10 метра. Разследването е поето от Националната следствена служба, като предстои експертизи да установят точния механизъм на катастрофите и причините за тях. Заради трагедията 11 ноември е обявен за ден на национален траур.