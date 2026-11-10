Ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Елиза Стефанова връчи днес националното знаме на ръководителя на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев, за да бъде поставено на остров Смит в Антарктика. Проф. Пимпирев предаде знамето на командира на българския научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) кап. II ранг Радко Муевски.

Церемонията се състоя на пристанището в Анталия пред НИК 421, където се намира в момента за участие в Конференцията на ООН за изменението на климата (КОП-31). На церемонията присъстваха още адм. проф. Боян Медникаров, кап. II ранг Николай Данаилов, заместник-директорът на Българския антарктически институт Драгомир Матеев и д-р Росица Янева.

Проф. Пимпирев разказа, че националното знаме ще бъде поставено на о. Смит, където в рамките на 35-ата българска антарктическа експедиция се планира изграждането на полеви лагер за пребиваване и работа на учени, участници в българските антарктически експедиции.

"Знамето ще бъде поставено на един почти недостъпен остров от архипелага на Южните Шетландски острови, т.е. на най-отдалечения, трети по големина остров Смит, който е кръстен на един от първите откриватели на Антарктида през 1819 г. — англичанина Уилям Смит, който за пръв път вижда остров Ливингстън и остров Смит", каза проф. Пимпирев.

Той отбеляза, че досега до о. Смит са достигали само четири полярни експедиции, като преди една година НИК 421 също достигна до него. По думите му геологията на острова е изключително интересна и скалите, които се разкриват там, не могат да се намерят никъде другаде в целия Южношетландски архипелаг.

"И тази година, в тази експедиция — юбилейната, 35-а експедиция и 5-о юбилейно плаване на кораба „Св. св. Кирил и Методий“ — планираме да стигнем пак до остров Смит, но вече с определена цел. Там да поставим едно постоянно убежище за българските учени и техните чуждестранни колеги, когато дойдат на полеви лагер, да могат да работят спокойно, да имат повече време, защото времето там е много сурово. Изключително труден е самият достъп до острова, тъй като бреговете са много стръмни, с ледници, стигащи до самата вода", обясни проф. Пимпирев.

„И там, разбира се, ще сложим знамето, за да отразим българското присъствие почти постоянно. Освен на остров Ливингстън с нашата база „Св. Климент Охридски“, кракът ни вече ще е стъпил стабилно и на още един остров от Южношетландския архипелаг — един почти девствен, почти непристъпен остров Смит, който е изключително интересен за научни изследвания".

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава на 4 ноември от Варна на своята пета експедиция към Антарктида като част от 35-ата българска антарктическа експедиция. Тържественият военен ритуал по изпращането му се проведе на Морската гара във Варна.

Корабът пое курс към Антарктида, за да участва в осигуряването на поредната българска полярна експедиция и научноизследователската дейност на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън. От Военноморското училище във Варна подчертават, че мисията на НИК 421 е от съществено значение за развитието на българското полярно присъствие, провеждането на научни изследвания и утвърждаването на страната ни като активен участник в международното антарктическо сътрудничество.