Асфалтовата настилка на автомагистрала "Тракия" се вземат, за да бъде установено състоянието на пътното покритие в района на тежки верижни катастрофи, при които загинаха няколко души, а десетки бяха ранени. Това съобщи инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), цитиран от БТА.

По думите му при първоначалния оглед са забелязани разлики в цвета на асфалта, както и деформации по настилката. Предстои резултатите от взетите проби да покажат какво е действителното състояние на пътния участък.

"Единственото, което виждам към момента, е разлика в цветовия оттенък на самото асфалтово покритие", посочи Ангелов.

"Има и деформационни елементи", допълни той.

Представителят на АПИ обясни, че ще бъде извършен допълнителен анализ на пробите, известни като асфалтови ядки, чрез които се изследват характеристиките на пътната настилка.

Той призова да се изчакат лабораторните резултати, преди да се правят окончателни заключения за състоянието на асфалта.

Ангелов припомни, че преди две години в този участък е бил извършен превантивен ремонт, при който е преасфалтирана активната лента за движение.

АПИ ще проверява кога е полагана пътната маркировка

На въпрос за състоянието на маркировката в района на катастрофите Ангелов обясни, че обновяването ѝ по републиканската пътна мрежа се извършва поетапно.

Той уточни, че участъците, в които маркировката липсва, се освежават превантивно.

За да се установи кога за последно е била положена маркировка на конкретното място, ще трябва да бъдат прегледани съответните протоколи.

"Трябва да проверим протоколите и да видим кога е полагана маркировката", заяви Ангелов.

Участъкът се води в добро състояние според регистрите

Въпреки установените при огледа особености на асфалтовото покритие, пътният участък, в който са станали катастрофите, е вписан като намиращ се в добро състояние.

Ангелов уточни, че това е оценката, отразена в регистрите на АПИ въз основа на информацията от съответното Областно пътно управление.

Представителят на пътната агенция коментира и ремонтните дейности по мостовото съоръжение в района на инцидента.

По думите му ремонтът на моста е оказал влияние върху движението на автомобилите по автомагистралата.