Двама пешеходци са пострадали при пътни инциденти на пешеходни пътеки в Бургас в рамките на един ден. И в двата случая шофьорите са отнели предимството на пресичащите.

Първият инцидент е станал на 26 октомври около 7:12 часа на кръстовището на улиците „Тракия“ и „Яни Попов“ в ж.к. „Славейков“. 64-годишен шофьор при ляв завой е отнел предимството и е блъснал пресичащ на пешеходна пътека руски гражданин, живеещ в квартал „Сарафово“. Пострадалият е получил контузии на десния лакът и дясното коляно, съобщи полицията в морския град.





Вторият инцидент е станал същия ден около 19:25 часа на улица „Ванче Михайлов“ в ж.к. „Братя Миладинови“.

50-годишен водач е отнел предимството и е блъснал 67-годишен бургазлия, пресичащ на пешеходна пътека. Пешеходецът е получил фрактура в областта на лявото коляно.

И при двата инцидента, пострадалите са прегледани в УМБАЛ-Бургас и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.