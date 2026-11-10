През ноември по „БулевАрт - мрежа на сетивата“ ви очакват интересни събития и приятни изненади.

Ето какво предстои:

10 ноември /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Време е за предизвикателства, състезателен дух и много забавление! Esco BAR ви кани на куиз вечер, в която ще премерите знанията си в различни области, ще се сблъскате с интересни въпроси и ще откриете, че всеки рунд крие изненада. Сформирайте своя отбор, изберете капитан и се пригответе за оспорвана надпревара. Тук не са важни само верните отговори – добрата стратегия, бързата мисъл и отборният дух също могат да ви отведат към победата!

За информация и резервации: +359 879 118 020

11 ноември /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Сряда вечер е запазена за знания, забавление и приятелско съревнование!

Очакват ви любопитни въпроси и логически загадки, които ще изпитат знанията и съобразителността ви. За да участвате, не е нужно да сте ходеща енциклопедия. Достатъчни са добро настроение, отборен дух и желание за забавление!

Съберете своя отбор, изберете капитан и оставете знанията да говорят!

За информация и резервации: +359 879 118 020

12 ноември /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч., HARRY POTTER QUIZ 2026 - Част II -Тематичен куиз

Хогуортс отново отваря врати… и този път магията става още по-силна! Пригответе пръчките и проверете дали наистина познавате света на Harry Potter – от тайните на Хогуортс и великите заклинания до магически създания, легендарни герои и моменти, които само истинските фенове помнят. Част II е с повече изненади, нови въпроси и по-трудни предизвикателства в битка за магическата слава! Готови ли сте?

За информация и резервации: +359 879 118 020

13 ноември /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 до 21:30 ч., „Смях и магия“

Петък, 13-ти може и да е ден на суеверията, но тази вечер ще бъде посветена единствено на смеха и доброто настроение!

Любимият Ненчо Илчев и харизматичният Диян Костадинов представят спектакъла „Смях и магия“ – уникална комбинация от шеги и остроумия, забавни превъплъщения, невероятни илюзии и много изненади.

Ненчо Илчев ще ви разсмее до сълзи с култовите си образи от „Столичани в повече“, „Комиците“ и още много любими скечове, а Диян Костадинов ще ви впечатли с невероятна магия, неочаквани илюзии и моменти, в които публиката ще стане част от шоуто.

Два часа настроение и смях до сълзи.

Не пропускайте най-забавния петък 13-ти.

За информация: +359 876 475 990

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., Караоке дискотека

Време е да хванете микрофона и да покажете своя музикален талант!

Очакват ви любими хитове, много танци, добро настроение и приятна атмосфера, които ще ви накарат да останете до малките часове на нощта.

Излезте на сцената, изберете любимата си песен и създайте незабравими спомени.

Независимо дали пеете като звезда или просто обичате добрата компания, тук всяка вечер е повод за усмивки, нови срещи и много забавление.

Станете част от най-веселата караоке вечер в града!

За информация: +359 876 475 990

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Иво Димчев на живо в Бургас

На 13 ноември 2026 г. един от най-разпознаваемите български артисти с активна международна кариера – Иво Димчев, ще се срещне с публиката в HashtagSTUDIO заедно със своя бенд.

Творчеството му преминава свободно между музика, театър, хореография, сценични и визуални изкуства. Като автор и изпълнител той изгражда свой уникален артистичен почерк, съчетаващ провокация, емоция и впечатляващо присъствие на сцената.

През октомври 2026 г. Иво Димчев участва в официалната артистична програма на WOMEX 2026 в Лас Палмас де Гран Канария - един от най-престижните международни форуми за световна музика.

Ще станете свидетели на вечер с въздействаща музика, артистична свобода и незабравима сценична енергия.

Не пропускайте срещата с артист, който продължава да впечатлява публиката както в България, така и на световната сцена.

За информация и резервации: +359 876 475 990

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, След участието на Иво Димчев, от 23:00 ч. вечерта продължава с DJ STENLY

След провокативното, гениално и екстравагантно участие на Иво Димчев сетивата имат нужда от пространство, за да осмислят магията. Официалната развлекателна вечер след събитието е точното място да превърнете артистичната енергия в нощни танци.

Зад пулта застава DJ STENLY. Неговата музикална програма е създадена за дълги нощи - съчетание от мелодично електронно звучене, изтънчена ритмична динамика и ретро-шик атмосфера, които ще поддържат високия стил на вечерта до самия край.

За информация: +359 876 475 990

14 ноември /събота/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Pop it с FREESTELIO

Ноември може и да превзема улиците с хлад и мрак, но Pop it се завръща в HashtagSTUDIO с истинска поп еуфория, за да разчупи есенното настроение!

Зад пулта застава FREESTELIO с взривоопасна селекция от световни поп хитове, клубни ремикси и динамични музикални преходи. Той знае как да накара пространството за танци да пулсира в единен ритъм и да превърне съботната вечер в истински празник!

Танцуването на високи обороти не крие риск!

За информация и резервации: +359 876 475 990

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., Караоке дискотека

Забавлението е гарантирано, когато музиката поеме контрола! В Esco BAR любимите хитове и танците ще ви накарат да забравите за времето.

Грабнете микрофона, пейте на воля, танцувайте и се насладете на хубавата компания. Най-хубавите вечери са тези, в които музиката и доброто настроение нямат край!

За информация: +359 879 118 020

15 ноември /неделя/

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин Камък“ № 1, от 22:00 ч., Cosmic Necropolis – Vorga+Sidious+Dimholt - На живо в Бургас

Почитателите на екстремната музика могат да очакват вечер, посветена на съвременния черен метъл и неговото разнообразно звучене.

На една сцена ще се срещнат две международни банди с различен музикален стил. Германската група Vorga залага на космическа атмосфера, мрачни мелодии и мащабно звучене, докато британците от Sidious представят по-тежък, агресивен и безкомпромисен черен метъл.

Специални гости на концерта ще бъдат българската група Dimholt, която ще допълни вечерта със своя собствен прочит на екстремната музика.

Очаква ви интензивно музикално преживяване, изпълнено с мощен звук и силно сценично присъствие.

Това е концерт, който си заслужава да бъде преживян на живо!

За информация и резервации:+359 88 888 1991

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Салса

Вечерта започва в 20:00 ч. с урок по салса за начинаещи - чудесна възможност да направите първите си танцови стъпки, дори никога досега да не сте танцували.

От 21:00 ч. започва латино партито! Салса, бачата, кизомба и меренге ще изпълнят пространството с горещи ритми и много настроение.

Не е необходим предишен опит - нужно е само желание за танци, усмивки и добро настроение!

За информация: +359 879 118 020

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч., Alive Band

На сцена „БулевАрт“ Alive Band ще се погрижат за доброто ви настроение с любими песни, завладяващи ритми и много сценична енергия. Очакват ви познати мелодии, приятна атмосфера и незабравими музикални моменти, които само изпълненията на живо могат да създадат.

Заповядайте и се насладете на незабравими вечери с музика на живо, приятна компания и много настроение!

За информация: +359 896 642 624

До 30.11.2026г. в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, доц. д-р Регина Далкалъчева - изложба „Тихи заливи“

Изложбата „Тихи заливи“ представя серия авторски рисунки с молив, допълнително разработени дигитално, както и създадени по тях лимитирани арт книги с нестандартна форма и материалност.

Творбите са вдъхновени от пътуване по западното крайбрежие на САЩ и срещата с Тихия океан – преживяване, което авторът определя като едно от най-силните емоционални събития в живота си. Чрез рисунки и визуални интерпретации изложбата пресъздава величието, необятността и непрестанното движение на океанската стихия, както и онези редки моменти на привидно спокойствие в заливите на Сан Франциско, Лос Анджелис, Санта Моника, Кармел и Сан Диего.

За информация: +359 888 088 346

В Галерия „Пролет“, ул. „Лермонтов“ № 32, изложба „Променлив сезон“ на Станислав Памукчиев

Изложбата „Променлив сезон“ представя нова серия абстрактни пейзажни и фигурални картини, създадени специално за пространството на галерия „Пролет“.

Чрез образи на природни състояния - вода, небе, облаци, ветрове и светлина, художникът изследва промените в човешкия емоционален и духовен свят. Познатите пейзажни мотиви постепенно преминават в абстрактни композиции, превръщайки се в своеобразни „гледки на душата“.

В центъра на експозицията са два автопортрета, които разкриват личните преживявания и емоции, съпътстващи творческия процес.

Творбите приканват посетителите да се потопят в свят на светлина, движение и непрестанни трансформации, където изкуството среща човешките чувства и духовните търсения.

За информация: +359 887 790 487