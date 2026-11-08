Състоянието на държавния бюджет не позволява в момента повишение на възнагражденията, особено в секторите отбрана и сигурност. Служителите в тези сектори заслужават увеличение и ние ще направим всичко възможно още от следващия бюджет това да бъде факт.

Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, където участва и в отбелязването на професионалния празник на полицията.

„Надявам се този период да бъде само в рамките на една година и ще направим всичко възможно това да бъде така. Период, в който възнагражденията в МВР няма да се повишават, за да могат да наваксат и други сфери, които изостават. Увеличението с над 114% през тези пет години не беше равномерно разпределено във всички сфери. Някои сфери трябва да догонят“, обясни Демерджиев.

Той посочи, че са водени разговори със синдикатите многократно и според него липсата на увеличение на заплатите не е неочаквано за тях.

"Всички разумни хора в синдикатите разбират каква е ситуацията", каза министърът и подчерта, че ръководството заедно с тях взима тези решения.

"Няма да съкращаваме униформени полицаи", посочи Демерджиев. По думите му има много други резерви, включително по отношение администрацията, и на хора, които не са с полицейски функции.

Той изрази надежда, че следващият бюджет ще позволи по-добро финансово обезпечаване на служителите в системата на сигурността. Според него спирането на загубите на публичен ресурс ще даде възможност за осигуряване на достойни възнаграждения. „Нямам съмнение, че българските полицаи заслужават достойни възнаграждения и ще се борим да имат такива“, подчерта вътрешният министър.

Ситуацията в Черно море ескалира и България очаква повече атаки с дронове. Страната ни е потърсила подкрепа от европейските партньори, САЩ и международните организации, коментира Демерджиев новите дронове, изхвърлени по българското Черноморие. По думите му България е впрегнала целия ресурс на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, за да реагира на нарастващите рискове в Черноморския регион. „Фиксирал съм този проблем - че се наблюдава ескалация на ситуацията в Черно море и че очакваме повече атаки от подобен характер. Апелирали сме за подкрепа от всякакъв характер, за да можем да се справим с тези атаки“, Изтъкна вътрешният министър.

По думите му възможностите за реакция на българските институции са ограничени от международното морско право и действащата нормативна уредба. Инцидентите се случват и в изключителната икономическа зона, и извън териториалните води на страната, където България може да предприема основно спасителни действия. „Правим всичко възможно в рамките на действащата уредба на международното морско право. Много прецизно следваме това, което имаме като възможности и компетенции“, заяви министърът.

Той изтъкна, че страната ни трябва да подобри значително техническите си възможности за защита. И отправи критики към състоянието на системите за сигурност при встъпването на екипа му в управлението. По думите му в момента с бързи темпове се изграждат нови възможности за противодействие на дронове както в МВР, така и в армията. Целта е да бъде осигурена по-добра защита на стратегическите обекти и морската граница.

„Това, което правим в момента, е да изградим изцяло ново техническо оборудване на морската граница и да осигурим пълна защита на стратегическите обекти. И го правим с изключително бързи темпове“, подчерта той.