Разпоредителното заседание по делото срещу Стоян Колев в Районния съд в Пазарджик беше отложено за 23 ноември. Причината е смяна на защитника му – новият адвокат поиска време, за да се запознае с материалите по делото. Междувременно подсъдимият поиска да бъде освободен срещу парична гаранция, но съдът отказа и го остави в ареста, съобщава marica.bg.

Досегашният адвокат на Колев – Тервел Раев, е заменен от Кристиан Мирчев. Новият защитник поиска допълнително време, за да се запознае с доказателствата и материалите по делото. Съдия Снежана Стоянова уважи искането.

В рамките на заседанието беше разгледано и искане за изменение на мярката за неотклонение на Колев – от „задържане под стража“ в парична гаранция.

Прокурор Борис Петков се противопостави на искането с аргумента, че не са настъпили нови обстоятелства, които да оправдават промяна на мярката. Като аргумент той посочи и бягството на Колев от домашния арест.

Подсъдимият обясни нарушението с временна параноя и изрази съжаление за поведението си. Той поиска по-лека мярка, за да може да предприеме спешни действия във връзка със здравословното си състояние.

Съдът обаче не уважи искането и постанови Колев да остане в ареста.

Следващото заседание по делото е насрочено за 23 ноември.

Снимка: marica.bg