Международни лидери и изразиха съпричастност и изказаха съболезнования за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 12 души, а други 51 бяха ранени.

Председателят на Европейския съвет Антионио Коща написа в социалната мрежа Х: "Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България".

"Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали", добави той.

Президентът на Румъния Никушор Дан също изрази искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите, и пожела бързо възстановяване на ранените.

"С голяма тъга научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне живота на много хора и остави още повече ранени. Бях информиран, че сред ранените има и румънски гражданин, който в момента получава медицинска помощ. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент", написа Никушор в социалната мрежа Х.

На свой ред държавният глава на Северна Македония Гордана Силяновска написа: "Бях дълбоко разтревожена, когато научих за трагичната верижна катастрофа на магистрала "Тракия" в България, която отне живота на десетки хора и доведе до раняването на поне 48 души. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на ранените сили, пълно и бързо възстановяване".

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски пък написа, че е дълбоко натъжен от трагичната загуба на човешки животи при пътния инцидент тази сутрин.

"Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите. Изразяваме солидарността си с народа на България",посочи той.

Украйна също изрази съболезнования към България за жертвите на тежката верижна катастрофа.

"Изказваме съболезнования на министър-председателя на Република България Румен Радев, както и на семействата и близките на загиналите при днешния трагичен инцидент в България. Огромна загуба". Това написа в профила си в X президентът на Украйна Володимир Зеленски.

"Украйна е солидарна с българския народ. Желаем сили на всички спасители, медицински специалисти и на всеки, който участва в оказването на помощ на пострадалите. Пожелаваме бързо възстановяване на всички засегнати", допълни той.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че страната му разбира болката от загубата на човешки животи.

"Трагични новини идват от България, където ужасяваща верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" отне живота на най-малко 11 души и остави 48 ранени", написа Сибига в социалната мрежа X.

"Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България", подчерта Сибига.

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс също изрази съпричастност към семействата на загиналите.

"С голяма тъга научих за трагичната пътна катастрофа в България. Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си. Мислите ми са и с ранените, на които пожелавам бързо възстановяване", написа той.

И естонският външен министър Маргус Цахкна изрази подкрепа за пострадалите и техните семейства.

"Покъртителни новини от България. Мислите ми са с всички засегнати от ужасната катастрофа на магистралата. Искрените ми съболезнования на хората, загубили свои близки. Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване", заяви Цахкна.

Министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи.

"Най-искрените ми съболезнования на семействата на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала "Тракия" в България и на целия български народ. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените и изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби, които се отзоваха на тази трагедия", посочи той.

Посолството на Съединените щати в София също публикува съболезнователно послание.

"Посолството на САЩ изказва най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си при трагичните катастрофи на българската автомагистрала "Тракия". Мислите ни са с всички засегнати и пожелаваме пълно и бързо възстановяване на ранените. Съпричастни сме с българския народ в този труден момент", написаха от дипломатическата мисия.