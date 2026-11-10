Опасната мъгла на автомагистрала "Тракия" е била видима на камерите на тол системата около 40 минути преди първата тежка катастрофа. Това съобщава Meteo Balkans, поставяйки въпроса дали институциите са имали възможност да реагират преди фаталните сблъсъци. Синоптиците любители поставиха на масата най-тежкия въпрос след двете адски верижни катастрофи на магистралата, които отнеха живота на 11 души, над 50 са ранените. Гъстата като мляко мъгла и мократа настилка са основните причини за най-голямата и най-зловещата катастрофа у нас.

Според информацията камерите са регистрирали не само наличието на мъгла, но и постепенното ѝ сгъстяване. Така опасното намаляване на видимостта е можело да бъде установено още преди възникването на верижните катастрофи.

Камерите са заснели опасността, но последвала ли е реакция?

Появилите се данни поставят сериозни въпроси за начина, по който се наблюдава пътната обстановка и се предава информацията към отговорните институции.

Към момента остава неясно дали записите са били следени в реално време, дали информацията за влошаващата се видимост е достигнала своевременно до компетентните служби и дали са били предприети превантивни действия.

"Кой е разполагал с информация за опасната мъгла и защо не са предприети мерки навреме?", питат от Meteo Balkans.

Въпросът придобива особена тежест на фона на мащаба на катастрофите и тежките им последици.

Можело ли е шофьорите да бъдат предупредени по-рано? Информацията за сгъстяването на мъглата насочва вниманието и към системите за предупреждение на водачите при опасни метеорологични условия.