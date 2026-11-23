10 170 евро бяха събрани в подкрепа на Атанас Стоянов – Наско, благодарение на две благотворителни инициативи, които обединиха бургазлии около каузата за лечението на младия баща. Концертът „Заедно за Наско“, проведен на 20 ноември в Културен дом НХК, набра 7145 евро, а благотворителният брънч в „Златна котва“ добави още 3025 евро.

В навечерието на Деня на християнското семейство Бургас показа, че съпричастността, вярата и човешката доброта могат да дадат надежда на едно семейство, което преминава през изключително тежко изпитание.

Сцената на Културен дом НХК събра обичани бургаски изпълнители, танцови формации и млади таланти, които безрезервно подкрепиха благотворителния концерт „Заедно за Наско“. Публиката стана част от една емоционална вечер, в която музиката и танцът бяха посветени на най-важната кауза – човешкия живот.

В програмата се включиха Стефан Илчев, Преслава Минасян, дует „Бургас“ – Мария Чернаева и Владимир Спасов, Мариана Добрева-Велева, Гергана Великова и Емма Генчева, Полина Христова,Мая Христова, F.O& Peeva.

Със своите изпълнения каузата подкрепиха и Танцова школа „Дюн“ с ръководител Петя Стойкова, мажоретният състав на вокална формация „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева, КСТ „Бургас 1975“ с ръководител Андрей Тодоров, ансамбъл „Странджа“ с ръководител Марио Егов, танцов клуб „Фрея“ с ръководител Диляна Бахматова и брейк клуб Black Style с ръководител Христо Андонов.

Водещ на благотворителната вечер беше Ясен Проданов.

Зад каузата стои историята на едно младо семейство, чиято мечта за щастие е подложена на тежки изпитания.

След седем години очакване Атанас и съпругата му Божидара посрещат на бял свят своята дъщеричка Елора. Само часове след раждането ѝ обаче Наско научава тежката диагноза – агресивна Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия.

Следват месеци на лечение, химиотерапия и трансплантация на костен мозък през декември 2025 г. Надеждата за възстановяване е помрачена от сериозно усложнение – реакция „присадка срещу приемник“, при която донорските имунни клетки атакуват организма на пациента.

Днес Наско се нуждае от продължително специализирано лечение с екстракорпорална фотофереза, което е непосилно финансово за семейството.

Затова всяка протегната ръка, всяко дарение и всеки жест на подкрепа са безценни.

Благотворителната кампания продължава. Всеки, който желае да помогне на Наско, може да направи дарение по следната банкова сметка:

IBAN (евро): BG55UBBS81551435907409

Титуляр: Божидара Панговска

Основание: Дарение за лечение на Наско

Община Бургас, която съдейства за осъществяването на благотворителния концерт, изразява благодарност към всички изпълнители, организатори, партньори, дарители и граждани, които станаха част от тази благородна кауза.