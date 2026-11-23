Полицейската акция срещу фалшивите ТЕЛК-ове продължава, а задържанитв вече са 11. Акцията се провежда в цялата страна като сред задържаните има четирима лекари и петима посредници, съобщава Нова тв.

Операцията се провежда в три области - София, Разград и Враца, в района на Мездра. Задържани са и двама с фалшиви ТЕЛК решения.

Акцията идва на фона на обявената от правителството мащабна реформа в системата на ТЕЛК, провокирана от рязкото нарастване на издадените решения и огромните бюджетни разходи за инвалидни пенсии и лична помощ.

По неофициална информация разследването тръгва от Разград, където лекари със спорни ТЕЛК решения са изпращани в Първа градска болница в София, където документацията им да бъде оформена и да се издаде решение.

Представител на комисията заяви, че не става дума за акция, а за обикновена рутинна проверка.

“Видяхме, че дойдоха 15 души и нещо търсеха. Най-вероятно са търсили документи. Имат поръчка, която си изпълняват хората – това им е работата”, допълва друг лекар.