Тленните останки на цар Самуил и на негови предполагаеми родственици може да бъдат изпратени за генетични изследвания в Института "Макс Планк" в Германия до края на годината.

Това съобщи за БТА проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН, който беше част от екипа, подготвил и транспортирал тленните останки на българския владетел и неговото семейство от Гърция в България на 3 октомври тази година.

В екипа, участвал в пренасянето на трите ковчега от Солун, бяха още доц. Виктория Русева и докторантката Доника Йорданова. Проф. Вагалински участва лично в процеса по подготовката и транспортирането на останките, които пристигнаха в България с военнотранспортен самолет "Спартан".

В момента се уточняват детайлите по сътрудничеството с германския научен институт, като предстои да бъдат оформени необходимите договорености и да се получат разрешенията за изпращане на костния материал. По думите на проф. Вагалински процесът зависи и от Министерството на културата, от което се очаква разрешение за извършване на изследванията.