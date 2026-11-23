На 5 декември Бургас ще предложи на жителите и гостите на града вълнуващо пешеходно приключение, посветено на Никулден и богатата история на морския град.

Турът „Солени следи и златни истории: Никулден в Бургас“ ще разкрие любопитни факти, емблематични места и истории, свързани с миналото и настоящето на Бургас.

В ролята на екскурзоводи ще влязат ученици от 11. и 12. клас, специалност „Екскурзоводско обслужване“ в СУ „Епископ Константин Преславски“.

Под ръководството на преподавателя Николина Димитрова те ще поведат участниците по маршрут, включващ Компаса, храм „Св. св. Кирил и Методий“, Бракаловата къща и Историческия музей.

Пешеходният тур ще се проведе на 5 декември (събота), с начални часове 10:30 и 11:15 ч. Сборният пункт е при Часовника в центъра на Бургас.

Участието в пешеходната обиколка е безплатно и отворено за всички желаещи. При посещение на двете експозиции на Регионален исторически музей – Бургас, участниците могат да закупят комбиниран билет на цена от 4,60 евро.

Инициативата е възможност за жителите и гостите на града да погледнат на Бургас през очите на младите екскурзоводи и да открият нови истории за любимите си места, в духа на празника на морския град – Никулден.