Полицаите излизат на протест. Причината е решението да се замразят заплатите им и да не получат обещаното увеличение. „Този път не е толкова за пари, колкото за честта ни. Обсъждаме протеста да е следващият уикенд“. Това заяви пред Телеграф председателят на УС на най-големия полицейски синдикат СФСМВР Илия Кузманов.

Случаят с граничния полицай, прегазил Милена

Той коментира и случая с граничния полицай Емил Георгиев, който пиян прегази и уби 18-годишната Милена.

„Той е срам за всички нас и за системата. Заслужава най-тежката присъда“, отсече Кузманов.

Попитан дали полицаите мислят, че са над закона и си позволяват като Георгиев да карат пияни и дрогирани, шефът на СФСМВР обясни: „Не, ние не сме над закона. Напротив. Ние сме хората, които трябва да показват, че законът е над всичко“.

За него да седне някой да кара пил е умишлено престъпление, което трябва да се казва с максимална присъда. На въпрос как такива хора попадат изобщо в системата, той възкликва: „Ние сме огледало на обществото, няма как да си внесем полицаи от Германия“.

Според него обаче обществото често е насъсквано от политиците да мрази униформените. Подобни случаи като с граничаря, Симона Радева, бопаджията, който прегази дете, водели до генерализиране на всички под един знаменател. Затова и често се случвало „хората в наше лице да си отмъщават на държавата, без да си дават сметка, че ние сме част от обществото“.

4602 свободни места и над 1,4 млн. часа извънреден труд в МВР

Незаетите длъжности в МВР в момента са 4602 и са предимно в полицията, пожарната и Граничната полиция. Часовете извънреден труд са над 1,4 милиона за първите четири месеца на годината, което коства на бюджета 17,7 млн. евро.

„Сега това замразяване на заплатите ще подейства на мотивацията на служителите. Средната заплата е около 1200-1300 евро, което означава увеличение по около 50-60 евро на човек. Сложете данъка и вижте, че остава по около 40 евро. При дефицит от 4,7 млрд. евро тези Е100 млн. за МВР ли са проблемът“, попита Кузманов.

Според него, когато те наказват по този начин, без да си виновен, когато те отделят от другите служители, тогава трябва да заявиш, че не е правилно.

„Никой не иска да бъде обиждан без аргументи. Липсата на реформа и постоянните конфликти между гражданите и полицаите не решават проблемите, а ги задълбочават. Това противопоставяне трябва да спре“, убеден е той.

Очаква се отлив на полицаи през 2028 г.

Синдикалистът прогнозира, че ударната вълна от подобно поведение ще се отрази през 2028 г., когато очаква доста служители да напуснат МВР. Този уикенд членовете на СФСМВР се събират на среща, на която да решат точната форма на протест. Решили са това да е между първо и второ чете на бюджета в НС. Другата тема, която се коментира в момента, е колко от полицаите са с ТЕЛК. Синдикалистът категорично опроверга информацията за 5-6 хиляди души и я определи като тотално невярна. С пожизнен ТЕЛК са 589 служители, сред които не са полицаите на терен, а са повечето, работещи на бюро. Такива с кратковременен ТЕЛК, който изтича след определен период от време, са 1250 човека. Най-често са счупили крак, ръка или са получили комоцио. Илия Кузманов заяви, че тестовете за алкохол и дрога на шофьорите се използват и при полицаите.

„Искам да опровергая този слух, че за нас не се използват. Напротив. Същите са полевите тестове. Но въпросът е, че не ние сме ги избирали и купували, а си е имало обществена поръчка и хора от министерството са подписвали. Затова хората не трябва да се сърдят на нас“, обясни той.