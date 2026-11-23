Тематичната изложба „Риби и пари“ ще бъде открита в бургаския Археологически музей (ул. „Алеко Богориди“ 21) на 3 декември.

Експозицията проследява връзката между морето, търговията и зараждането на паричното обращение по Югозападния черноморски бряг - от бронзовите „делфинчета - пари“ (VI - IV в. пр. Хр.) до монетните емисии от Римската императорска епоха.

Акцент са редките монети с изображения на морска фауна и емблематичният за региона мотив „делфин между две риби“ (паламуди). Тези артефакти свидетелстват за значимостта на вековния поминък на местното население – риболова, корабоплаването и морската търговия, осигурили икономическия просперитет на античните ни градове.