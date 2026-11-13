Проговори шофьорът на бежовия пикап, за който очевидци разказват, че е бил пред румънския ТИР при фаталната катастрофа на автомагистрала "Тракия".

Шофьорът отрече да е бил първа кола и заяви, че е бил по-назад в колоната от автомобили, когато инцидентът е станал.

По думите му е успял да избегне сериозен удар с автобуса с пътници, който както вече стана ясно, се е ударил в румънския камион, след което започват и верижните сблъсъци. Твърди също, че виждайки инцидента е успял да го избегне, и се е предвижил пред вече ударилите се ТИР и автобус.

Мъжът допълни, че малко след това е преместил колата, но е изчакал идването на органите на реда. Бил е разпитан и е дал показания, предаде БНТ.

Полицаите, дошли на място, му заявили, че е изкарал невероятен късмет

До момента разследващите заявиха, че се проверява съпричасността на пикапа към катастрофата, но при показанията си румънският водач на тира е завил, че пред него не е имало друг автомобил. Част от пътниците в автобуса, който първи се удря в намалилия румънски тир, заявиха, че пикапът е бил първа кола в катастрофата.