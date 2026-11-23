С три златни, сребърен и бронзов медал се завърнаха състезателите на СКА „Акро Джъмп“ от държавния турнир „Млад Акробат“. От ръководството на клуба изразиха задоволството си от отличното представяне на децата.

За женската двойка във възрастовата категория 6-12 години Ивайла Искрева и Преслава Пейчева турнирът беше дебют на състезателната сцена. Момичетата играха страхотно и завоюваха 10-то място. Седмото място в същата възрастова категория е за Дария Петкова и Ема Карагьозова.

Дария Стойкова и Пресияна Янева се представиха повече от прекрасно и заслужено се окичиха със златните медали и шампионската титла.

Женската тройка Теодора Желева, Антоанета Бурделова и Крисия Станкова спечелиха 2-то място в турнира.

Мъжката четворка – интегриран вид с „Нефтохимик“ в състав Константин Стоилов, Димитър Йорданов, Траян Станчев и Виктор Балков завоюва златото.

Със златен медал от държавния турнир се завърна и мъжката двойка във възрастовата категория 8-16 години Йоан Карталов и Кристиян Маринов.

Женската тройка в същата възрастова категория Теодора Драгоманова,Симон Морадова и Константина Танева участва за първи път в този състав на състезание и завоюва третото място.

От ръководството на СКА „Акро Джъмп“ – Бургас изказват благодарност към децата за положения труд и тренировки, а също така на техните треньори Мария Желева, Богдан Терзиев и Женя Станева, както и на хореографите Деляна Казакова ,Жана Лазова и Дияна Колева.