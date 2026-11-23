Сериозни нарушения във водоснабдяването се очакват в Бургас и редица населени места в областта на 24, 25 и 26 ноември. Причината са строително-монтажни дейности по деривация „Камчия“, както и ремонтно-възстановителни работи по съоръженията на водоснабдителната система.

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По предварително обявения график прекъсванията ще засегнат различни общини и райони, като на места водата ще бъде спряна за часове, а в други – за почти цяло денонощие.

Ето къде и кога се очакват проблеми с водоснабдяването:

Общините Карнобат, Айтос и Камено , както и бургаският квартал „Банево“, които се захранват от водоснабдителна система „Камчия-юг“ – на 24 ноември, вторник, от 14:00 до 20:00 часа.

, както и бургаският квартал „Банево“, които се захранват от водоснабдителна система „Камчия-юг“ – на 24 ноември, вторник, от 14:00 до 20:00 часа. Несебър – от 08:00 часа на 25 ноември до 18:00 часа същия ден.

– от 08:00 часа на 25 ноември до 18:00 часа същия ден. Поморие – от 06:00 часа на 25 ноември до 06:00 часа на 26 ноември.

– от 06:00 часа на 25 ноември до 06:00 часа на 26 ноември. Бургас – от 12:00 часа на 25 ноември до 08:00 часа на 26 ноември.

Отделен режим е предвиден за ниската зона на ж.к. „Меден рудник“, където водоснабдяването ще бъде прекъснато от 23:00 часа на 25 ноември до 15:00 часа на 26 ноември.

По-дълъг период на нарушения се очаква и в кв. „Крайморие“, с. Маринка, с. Твърдица, с. Росен, с. Равна гора, кв. „Миньор“ в с. Атия, вилна зона „Росенец“, хижа „Странджа“, парк „Росенец“, поделение „Атия“, местността „Митков мост“ и къмпинг „Градина“. За тези райони е посочен период от 13:00 часа на 25 ноември до 10:00 часа на 26 ноември.

Причината за ограниченията са планираните ремонти и строително-монтажни дейности по съоръженията на системата „Камчия“. В зависимост от конкретното населено място и начина на захранване са възможни както пълни прекъсвания, така и понижено налягане и други аномалии във водоснабдяването.

Жителите на засегнатите райони е добре да се подготвят предварително и да осигурят необходимите количества вода за домакинствата си.

Графикът е предварителен, а възстановяването на нормалното водоснабдяване може да зависи от хода на ремонтните дейности.