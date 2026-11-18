Още две популярни имена се присъединяват към благотворителния концерт „Заедно за Наско“ – Ф.О. & Пеева. Те ще подкрепят каузата за лечението на Атанас Стоянов заедно с обичани бургаски изпълнители, млади таланти и танцови формации. Събитието ще се проведе на 20 ноември от 19:00 часа в Културен дом НХК – Бургас.

В навечерието на Деня на християнското семейство музика, танци и добри сърца ще се обединят в подкрепа на едно семейство, което преминава през тежко изпитание.

В благотворителната програма ще участват Ф.О., Пеева, Стефан Илчев, Марияна Добрева-Велева, Гергана Великова, Преслава Минасян, Мария Чернаева и Владимир Спасов от дует „Бургас“. Към тях ще се присъединят и младите изпълнителки Мая Христова и Емма Генчева от вокална формация „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева.

Публиката ще се наслади и на изпълненията на Танцова школа „Дюн“ с ръководител Петя Стойкова, КСТ „Бургас 1975“ с ръководител Андрей Тодоров, ансамбъл „Странджа“ с ръководител Марио Егов, ТК „Фрея“ с ръководител Диляна Бахматова и брейк клуб Black Style с ръководител Христо Андонов. Водещ на концерта ще бъде Ясен Проданов.

Очаква се към инициативата да се присъединят и още обичани изпълнители.

Зад благотворителната инициатива стои историята на Атанас Стоянов и неговата съпруга Божидара Панговска. След поредица от изпитания семейството отново се обръща към хората с надеждата, че с тяхна помощ ще успее да осигури необходимото лечение на Наско.

„След всички изпитания, през които преминахме, днес съм принудена да потърся помощ от непознати хора. Не защото ми е лесно да разказвам за болката ни, а защото не мога да се примиря, че липсата на средства може да попречи на съпруга ми да получи необходимото лечение“, споделя Божидара.

Концертът се организира в навечерието на Деня на християнското семейство – празник, който напомня за силата на любовта, вярата и подкрепата между хората. Именно тези ценности стоят в основата на инициативата, която дава възможност на всеки бургазлия да стане част от каузата.

Благотворителният концерт „Заедно за Наско“ ще се състои на 20 ноември от 19:00 часа в Културен дом НХК – Бургас. Цената на билета е 10 евро.Билети могат да бъдат закупени от касата на културния дом.

Събитието се осъществява със съдействието на Община Бургас.

Всеки, който желае да подкрепи лечението на Атанас Стоянов, може да го направи, като посети концерта или направи дарение по банковите сметки, предоставени от семейството.

Сметка в евро:

BG55UBBS81551435907409

Сметка в лева (от предишната кампания):

BG49UBBS80021091745240

Титуляр: Божидара Панговска