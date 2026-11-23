Пожар е възникнал на покрива на хотелски комплекс Уейв Ризорт (Wave Resort) край Ахелой, община Поморие. Това съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас старши комисар Николай Николаев, цитиран от БТА.

Три противопожарни екипа са изпратени на място. Сигналът за пожара е подаден около 11:05 часа. По думите на Николаев пожарникарите са установили, че на покрива на комплекса горят струпани строителни материали, оставени във връзка с извършвани там ремонтни дейности. Хотелът не работи, в него няма настанени туристи и гости. При инцидента няма пострадали.