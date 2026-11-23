Служители на Агенцията за социално подпомагане в Бургас участваха днес в едночасова ефективна стачка с искане за увеличение на заплатите. Протестът под надслов „Справедливост и равни права“ се проведе пред Центъра за административно обслужване „Приморие“.

Председателят на Синдикален регионален съюз „Подкрепа“ в Бургас Иван Костадинов съобщи, че основните искания на работещите са месечните възнаграждения да бъдат увеличени с фиксирана сума от 350 евро, да се възстанови допълнителното заплащане за придобит трудов стаж и професионален опит и да се осигури равнопоставеност на служителите в системата.

В Агенцията за социално подпомагане в Бургас работят около 65 души, а средните заплати в системата са около 790 евро. Според Костадинов синдикатът настоява увеличението да е еднакво за всички, а не процент от заплатата. „Когато увеличението е процентно, се отваря голяма разлика между минималните и максималните възнаграждения. Така се получава надбягване, което никога не може да бъде достигнато. Затова настояваме за твърда сума за всички“, обясни той.

Синдикатът подготвя нови протестни действия. Предстои да бъде проведено допитване сред служителите в страната дали те да се състоят в Бургас или в София. Ако бъде избрана столицата, участниците ще бъдат превозени организирано с автобуси. По думите на Костадинов в Бургас има много желаещи да се включат в по-мащабен протест.

Проблемът с ниските заплати и с отпадането на допълнителното заплащане за трудов стаж е от години, посочи още той. От тогава са минали около 14 години, без да бъде намерено решение, което да удовлетворява работещите. Синдикалната организация настоява за диалог с институциите и за конкретни действия по поставените искания.