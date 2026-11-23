Училища, детски градини и ясли са изправени пред риск от сериозно увеличение на сметките за електроенергия заради промени в механизма за компенсации. В проекта на бюджета за 2027 г. не е предвидено запазването на досегашните преференциални условия за тези институции. Промяната засяга още студентските общежития, читалищата и молитвените храмове.

„Ако тези компенсации отпаднат, със сигурност детските градини и училищата ще изпитват затруднения, предвид факта, че бюджетите ни са орязани по всички параграфи. Ако тази компенсация липсва, ще дойде момент, в който детските градини няма да могат да си платят сметките“, коментира доректорът на столичната 91-а детска градина Таня Кечева в ефира на "Твоят ден".

Тя обясни, че досега институциите са получавали компенсация, обвързана с цената на електроенергията, като размерът ѝ е бил 80% от разликата над определен праг.

Енергийният експерт Антон Иванов уточни, че компенсации за образователните институции все пак ще има, но по общия механизъм за стопанските потребители. „До юни 2027 година всички стопански потребители, които не са в групата на енергоинтензивните, ще получат компенсация с изравняване в зависимост от хода на цените през годината. За да се избегне голямо натоварване на сметките в месеците, когато цената на електроенергията на борсата надвишава 180 евро, те ще получават допълнителна месечна компенсация“, поясни той.

Според Иванов обаче дори с компенсациите институциите ще трябва да плащат съществено по-високи сметки. „В момента те ще изпитват затруднения да изплащат сметките си за ток, тъй като цените са много високи. За месец октомври борсовата цена надвиши 230 евро за мегаватчас. И въпреки че ще получат известна компенсация, те отново ще платят едни съществено високи сметки“, предупреди експертът. По думите му се очаква поне още два-три зимни месеца да бъдат с високи цени на електроенергията.

По думите му при цени, характерни за периодите на високи борсови стойности, те биха плащали около 180 евро за мегаватчас вместо приблизително 75 евро, колкото е цената за битовите потребители - или около 2,5 пъти повече. Експертът смята, че трябва да се търсят допълнителни възможности за подпомагане чрез социални фондове, тъй като средствата във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ не са достатъчни за разширяване на подкрепата.