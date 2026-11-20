Откриването на новия обект на FB Motors бележи поредния важен момент в развитието на марките в България, тъй като официалният вносител Genius Bulgaria наближава първата си годишнина на пазара.

Бургас, 19 ноември 2026 г. – OMODA & JAECOO продължават да разширяват присъствието си в България с откриването на нов шоурум в Бургас. Управляван от „FB Motors“ ООД, новият обект се намира на улица „Одрин“ в Северната промишлена зона на града и предоставя на клиентите в региона достъп до най-новите модели на марките, професионално обслужване и цялостна следпродажбена поддръжка.

Откриването представлява още една важна стъпка в развитието на OMODA & JAECOO в България. Почти една година след като „Genius Bulgaria“ представи марките на местния пазар, разширяващата се дилърска мрежа отразява нарастващата амбиция за установяване на силно и достъпно присъствие в цялата страна, подкрепено от надеждни местни партньори и висококачествено обслужване на клиентите.

Две марки, една обща визия за бъдещето

OMODA и JAECOO внасят две различни индивидуалности в сегмента на съвременните SUV автомобили, като и двете марки обръщат силно внимание на дизайна, технологиите и удоволствието от шофирането.

OMODA е символ на съвременен, изразителен дизайн и технологично ориентиран подход към мобилността. Моделите ѝ съчетават отличителен стил, изтънчен интериор, интуитивни цифрови решения и богат пакет от оборудване, привличайки шофьори, които ценят индивидуалността, комфорта и иновациите.

JAECOO, от друга страна, черпи вдъхновение от света на откривателството и приключенията. Увереният му дизайн, изтънченият интериор и усъвършенстваните технологични характеристики създават отличителна комбинация от гъвкавост, комфорт и възможности, подходяща както за ежедневните градски пътувания, така и за преживявания извън града.

И при двете марки клиентите се възползват от силен акцент върху интелигентните системи за безопасност, интуитивната свързаност и внимателно проектирания интериор, като технологиите и комфортът са интегрирани в ежедневното шофиране.

Цялостни автомобилни услуги под един покрив

Комплексът на FB Motors е създаден, за да осигури цялостно преживяване за клиентите, обхващащо всеки етап от притежаването на автомобил. Построен на терен от 5 000 квадратни метра, с обща застроена площ от 2 200 квадратни метра, комплексът съчетава модерен шоурум с обширна техническа и следпродажбена инфраструктура.

В допълнение към просторната зона за излагане на автомобили и специалната рецепция за клиенти, комплексът разполага с напълно оборудван сервизен център, център за бързо обслужване и поддръжка, сервиз за бояджийни и каросерийни ремонти, както и станция за годишен технически преглед. Склад с площ от 400 квадратни метра осигурява специален капацитет за съхранение на резервни части и консумативи.

Този интегриран подход позволява на клиентите да имат достъп до цялостна гама от автомобилни услуги на едно място – от избора на следващия им автомобил до неговата поддръжка, сервизно обслужване и ремонт.

FB Motors притежава значителен опит в автомобилния сектор, с утвърдена репутация в продажбите на автомобили, сервизното обслужване и грижата за клиентите. Продажбено-сервизният комплекс на компанията надгражда този опит, съчетавайки професионално ноу-хау с модерна инфраструктура и най-новото портфолио от модели на OMODA & JAECOO.

„Нашата амбиция е да предложим на клиентите нещо повече от просто място, където да закупят следващия си автомобил. Искаме да осигурим цялостно преживяване като собственици, основано на професионално обслужване, надеждност и дългосрочни взаимоотношения. Новият обект ни позволява да съберем на едно място всичко, от което клиентите ни могат да се нуждаят, подкрепени от нашия опитен екип и модерната инфраструктура“, заяви Руси Кирязов, управител на FB Motors Ltd.

Доверие, което надхвърля самата покупка

Дългосрочното доверие на клиентите е важна част от преживяването при притежаването на автомобил OMODA & JAECOO. И двете марки поставят особен акцент върху всеобхватната гаранционна защита и пътната помощ, като предлагат на клиентите допълнителна сигурност през целия им път като собственици.

Всички модели на OMODA & JAECOO се предлагат с:

7-години / 150 000 км гаранция от производителя

8-години гаранция / 160 000 км за батериите и електродвигателите на електромобилите

3 години пътна помощ в цяла Европа

7-години или 1 000 000 км гаранция за двигателя и електродвигателя

С откриването на новия шоурум в Бургас OMODA & JAECOO правят още една стъпка към това да направят своите модели и обслужване на клиентите достъпни за още по-широка аудитория в България. Докато Genius Bulgaria наближава първата си годишнина, продължаващото разширяване на местната мрежа подчертава ангажимента на марките към пазара и към изграждането на дълготрайни взаимоотношения с българските клиенти.

Шоурум на OMODA & JAECOO в Бургас

FB Motors

Адрес: Северна промишлена зона, ул. „Одрин“ (срещу „Топлофикация“)

Телефон: +359 700 31 091











