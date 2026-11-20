14-годишно момче почина, след като катастрофира с електрическа тротинетка на пътя между Дулово и село Черковна. При инцидента е пострадало и друго дете, което се е возило с него. Това съобщиха от Районната прокуратура в Силистра.



Произшествието е станало около 14 ч. на 16 ноември 2026 г. По данни на прокуратурата момчето управлявало електрическата тротинетка без предпазни средства, като возело и друго момче, също без каска.

По време на движението водачът загубил контрол над превозното средство и двете деца паднали. 14-годишното момче получило тежка телесна повреда и било настанено в МБАЛ – Силистра с черепно-мозъчна травма. То било в медикаментозна кома, но тази сутрин е починало.

Другото дете се разминало с леки наранявания и било освободено за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 134, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс за причиняване на тежка телесна повреда по непредпазливост поради незнание или немарливост при упражняване на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност.