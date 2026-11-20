Европейската комисия одобри петото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност над 1,7 млрд. евро. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в МС. По думите му България приключва днес успешно плана и ще получи близо 99% от парите по него, или поне 98,7%.

Петото плащане идва след изпълнението на над 50 реформи и инвестиции, посочи Пеканов, който определи резултата като успех на правителството. "Този успех днес е резултат на бързите и смели действия, които предприехме още в първите дни на кабинета след заклеването му през май", каза той. По думите му до пролетта на тази година България е била получила едва малко над 50% от парите по плана и рискът да ги загуби е бил реален.

Той благодари на премиера Румен Радев за "ясния политически ангажимент и визия" да не се допусне загуба на пари, на шефа на парламента Михаела Доцова и на депутатите, които са гласували спешно важните реформи, както и на всички 8 правителства, работили по темата от 2020 г. досега.

Като пример за свършеното той посочи създаването на антикорупционна комисия, "такава, каквато много правителства преди това не можаха да се съгласят да създадат". По думите му спешната работа на министъра на правосъдието Николай Найденов и на вътрешния министър Иван Демерджиев е позволила да бъдат отключени блокираните за България 400 млн. евро.

Пеканов благодари на енергийния министър Ива Петрова и на екипа ѝ, които по думите му всяка седмица са разговаряли с хората в региона на Стара Загора. "Стигнаха до консенсус, че е по-добре България да не загуби половин милиард евро по плана за възстановяване и още над 1 милиард евро по Фонда за справедлив преход. По-добре тези средства да бъдат използвани за инвестиции в региона", каза вицепремиерът. Така е постигнато съгласие и за преструктурирането на Българския енергиен холдинг, тема, която по думите на Пеканов години наред е била отлагана.

На регионалното и екоминистерството вицепремиерът благодари, че са помогнали за договаряне за отпадане на задължението за консолидация на ВиК дружествата в общините, които имат собствени водни дружества. "Това е тема, която притесняваше общините, и се радвам, че успяхме с Европейската комисия да намерим решение за нея, за да не загубим и тук сериозен ресурс", каза Пеканов, изброявайки и други реформи и реализирани проекти. "Закупихме нови метровлакове и влакове за железопътния транспорт, осигурихме възможност за медицинска помощ по въздух с хеликоптери и медицинска апаратура. Реновирахме домове за възрастни хора с деменция. В енергетиката бяха направени важни стъпки и инвестиции, които правят енергийната ни система по-стабилна. Реализираха се много транспортни проекти. Обновихме училищата, изградихме STEM кабинети и нова инфраструктура за децата на България, за да могат да се обучават на най-високо ниво", избори той.

По думите му обаче това не е краят, като оттук нататък трябва да продължим да развиваме направеното и да го надграждаме. "С ясна комуникация тези реални резултати трябва да стигнат до гражданите. Нека, когато купуваме влакове с европейско финансиране, да ги пазим", апелира той.

Пеканов уточни, че България очаква да не получи около 60-65 млн. евро от общо над 6,2 млрд. евро по плана, тоест около 1%. Парите ще бъдат удържани заради мерки по петото плащане, които не са изпълнени изцяло. Те са свързани с: неизбран член на антикорупционната комисия, две детски градини, които не са довършени, един от 10-те индустриални парка, който не е завършен, недостатъчен брой дигитални сертификати и обучения в социалното министерство, както и реформа в обществените поръчки, при която не е постигнат целеният дял на поръчките с повече от един кандидат.