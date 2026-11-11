Автомагистрала "Тракия" е отворена в двете посоки, движението се осъществява без проблеми, каза областният управител на Ямбол Георги Чалъков на брифинг на магистралата. Той апелира шофьорите да внимават, на участъците отново има мъгла.

Той бе запитан защо никой не е сигнализирал за миглата и защо не е имало предупреждение вчера и днес от BG-Alert. "Системата се задейства при настъпване на определени събития. Системата проработи в 8:10 и започна да дава насоки", обясни Чалъков. По думите му никой не е очаквал такава мащабна катастрофа.

Нямаме информация за получено съобщение на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофата, каза Чалъков.

Той припомни, че разследването е поето от НСлС, те ще преценят дали ще има повторен оглед.

По думите му организацията по изтеглянето на общо 87 автомобили снощи е преминала на ниво. Чалъков каза още, че е видял снимките от тол камерите, според които два часа преди удара е имало голяма мъгла. По думите му не се вижда мъглата дали е много гъста или в нормално състояние. "Има видимост поне 70-80 метра, щом се виждат автомобилите, това е време, метеорология, не можем да влияем на времето. Мисля, че действията, които се предприеха, бяха в добра координация и спешен порядък", обясни той. По думите му в рамките на час всички пострадали са евакуирани и приети в болнични заведения на територията на всички области.

Той съобщи, че материалната база на ямболската болница е в лошо състояние, но има нов корпус, който се изгражда от десетилетия.

На паркинга на ПВ Кабиле, на АМ "Тракия", 281 км, се провежда брифинг за спасителните действия при тежкото пътно-транспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“ от 10 ноември.