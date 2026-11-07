На 7 ноември отбелязваме Архангелова задушница - ден, в който почитаме паметта на починалите си близки. Наричана още Рангелова или Голяма задушница, тя е последната от трите големи задушници през годината и се отбелязва в съботата преди Архангеловден - 8 ноември.

Името „Задушница“ произлиза от израза „за душата“. На този ден православните християни отправят молитви за починалите, посещават гробовете им, палят свещи и раздават храна за „Бог да прости“.

В православните храмове се отслужват общи панихиди за упокой на душите на починалите.

По традиция близките почистват гробовете на починалите, украсяват ги с цветя, палят свещи и прекадяват с тамян.

Един от най-старите народни обичаи е преливането на гроба с червено вино. В миналото това се извършвало от най-възрастната жена в семейството, която започвала откъм главата на покойника и правела три обиколки около гроба.

Според народната традиция първата глътка вино не се изпива, а се излива на земята, а първата хапка от храната се отделя в памет на починалия. Тези обичаи обаче не са задължителни църковни правила.

Какво се раздава на Архангелова задушница?

На този ден се приготвят раздавки, които се поднасят на роднини, съседи, близки и непознати с думите „Бог да прости“.

Традиционно в тях присъстват варено жито, хляб или питка, вино, плодове, сладкиши и бонбони. В някои райони се приготвят и месни ястия, както и любими храни на починалия.

Тъй като Архангелова задушница е последната голяма задушница за годината, в някои краища на България се подрежда обща поменална трапеза със седем различни ястия.

Според православната традиция най-важни са молитвата и почитта към починалите, а не богатството на трапезата.

Какви са поверията за Архангелова задушница?

С този ден са свързани редица народни вярвания. Старите хора казвали, че ако на Задушница около човек се появи пеперуда или мушица, това е знак, че душата на починал близък е дошла да го навести.

Според други поверия душите на покойниците се завръщат символично при своите семейства, затова на някои места оставяли празно място на трапезата.

Тези вярвания са част от българския фолклор, а не от учението на Православната църква.

Архангелова задушница е ден за смирение, молитва и спомен за хората, които вече не са сред нас. Църквата напомня, че най-важното е да почетем починалите с любов и искрена молитва.