Абсолютно неуважително бе представянето на Бюджет 2027 в УНСС, а в самия документ липсват истински реформи в планираната финансова рамка, заяви пред Нова тв зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Даниел Митов пред Нова тв.

"Смея да кажа, че това е неуважение към Народното представителство и към хората, които не са гласували за Румен Радев и за "Прогресивна България", заяви Митов. Депутатът критикува и факта, че бюджетът е бил обсъждан първоначално в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), вместо в пленарна зала. Той отбеляза, че забележки към бюджета има и от Европейската комисия. Според него се забелязва и "бавен темп, с който се преодолява дефицитът".

Запитан за конкретните предложения на ГЕРБ в бюджета, Митов обясни, че фокусът ще бъде върху мерки, които не са включени в настоящия вариант. Той посочи, че партията ще предложи конкретни стъпки за овладяване на инфлацията и облекчаване на бизнеса, включително компенсиране на разходите за електроенергия.

"Да се компенсира бизнесът в крайна сметка по отношение на цената на електричеството. Всяка цена над над 92 евро на мегаватчас да се компенсира всичко отгоре от бюджета и то веднага", заяви Митов.

От ГЕРБ ще настояват и за намаляване на ДДС върху горивата от 20 до 9 на сто.

Депутатът беше категоричен, че ГЕРБ няма да подкрепи бюджета в първоначалния му вид. Ако той бъде приет в този му вид, ГЕРБ ще поиска от президента Йотова да му бъде наложено вето.

Въпреки критиките, Митов призна, че в бюджета има и положителни стъпки, като увеличаването на данъчните облекчения за деца, майчинските за втората година, помощите за деца с увреждания и учителските заплати. Той обаче изрази притеснение относно източниците на финансиране и нарастващия дълг.