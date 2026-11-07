Лютите чушки отдавна се използват за овкусяване на ястия и консервиране на храни, но през последните години начинът им на употреба се променя. Френската агенция за безопасност на храните, околната среда и труда (ANSES) предупреждава за нарастващата популярност на предизвикателства в социалните мрежи, при които участниците консумират изключително люти продукти, понякога със сериозни последици за здравето.

В основата на тези продукти стои капсаицинът - химично вещество, което предизвиква характерното усещане за парене, като активира нервните рецептори TRPV1, които изпращат към мозъка сигнал, подобен на този при повишаване на температурата.

Лютите храни обаче могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми.

При умерена консумация ефектите обикновено са временни, но по-големите количества капсаицин могат да причинят силна болка по целия храносмилателен тракт.

Сред най-честите симптоми са парене в устата, стомашни болки, гадене, повръщане и диария. В някои случаи се наблюдават повишено кръвно налягане, сърцебиене и дори загуба на съзнание.

Контактът с кожата или очите може да предизвика раздразнение, понякога тежко. Аерозолите, съдържащи капсаицин, включително някои лютиви спрейове, могат да причинят дихателни проблеми при чувствителни хора.

Предизвикателствата крият сериозни рискове

Феноменът придоби международни измерения с появата на предизвикателства, включващи консумация на храни с изключително висока концентрация на капсаицин.

Едно от най-известните е One-Chip Challenge, при което участниците трябва да изядат изключително лют чипс и да издържат възможно най-дълго, без да ядат или пият нищо, докато заснемат реакциите си.

През 2023 г. в САЩ 14-годишно момче почина след участие в подобно предизвикателство.

Продуктът съдържал чушки от сорта Carolina Reaper, смятани за едни от най-лютите в света. Тяхната лютивина може да надхвърли два милиона единици по скалата на Сковил (SHU), използвана за измерване на лютивината.

За сравнение обикновеният сос "Табаско" достига между 2500 и 5000 единици по същата скала.

Над 100 случая на отравяне във Франция

Между 2021 и 2025 г. френските токсикологични центрове са регистрирали 124 случая на хранително отравяне, свързани с консумацията на изключително люти продукти.

Средната възраст на засегнатите е 18 години, като повече от една трета от случаите са сред деца и юноши между 10 и 15 години.

Най-често проблемите са били предизвикани от директна консумация на люти чушки, следвани от изключително лют чипс и различни люти сосове.

В четири от всеки десет случая консумацията е била част от предизвикателство, като тийнейджърите са били особено силно представени сред участниците.

Как да облекчим паренето след консумация на люти чушки

Експертите препоръчват няколко мерки при силно парене след консумация на люти храни.

Тъй като капсаицинът се разтваря в мазнини, но не и във вода, продукти като мляко и кисело мляко могат да намалят усещането за парене. Водата не е толкова ефективна.

Храните, богати на нишесте, включително хляб, картофи и ориз, също могат да помогнат.

При затруднено дишане или подуване на лицето трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.