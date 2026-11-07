Десетки доброволци се включиха в акция за почистване на крайбрежието в Поморие. Инициативата започна тази сутрин в района на рибарските лодки - между стария кей и пристанището.

Сред участниците имаше много семейства с деца, които се обединиха около каузата за по-чиста морска среда.

Пластмасата - основният замърсител на крайбрежието

Само за около два часа бяха събрани десетки чували с отпадъци. Най-голямо се оказа количеството на пластмасовите боклуци - бутилки, туби, найлонови торбички и различни опаковки.

Сред изхвърлените отпадъци имаше още автомобилни гуми, пластмасови столове, тръби и метални предмети.

Организатор на акцията е Ротари клуб - Поморие, който осигури ръкавици и чували за всички участници. Доброволците бяха категорични, че опазването на морето започва с личната отговорност на всеки човек.

По думите на доброволците отпадъците се натрупват бързо, а голяма част от тях са пластмасови изделия, които остават в природата за дълго време.

Сред намерените отпадъци имало туби от гориво, тръби, полиетиленови чували и различни пластмасови предмети. Част от тях могат да останат в морето с години и да продължат да замърсяват водата и околната среда.

Почистването в Поморие е част от международната кампания "Седмица на морето без пластмаса". Посланието на участниците е, че грижата за крайбрежието не трябва да се ограничава до организирани акции, а да бъде ежедневна отговорност на местните жители и посетителите на града.

Събраните отпадъци показват колко важно е да се ограничи замърсяването с пластмаса и да се пази морската екосистема.