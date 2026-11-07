„За бизнеса, както и за гражданите, които се отопляват на газ, ще бъдат взети допълнителни мерки, които в момента се изготвят“, обяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов. Той увери, че правителството подготвя сериозен пакет от компенсации заради поскъпването на енергията, а конкретните решения ще бъдат представени съвсем скоро. Ангелов беше категоричен, че цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да бъдат променяни през предстоящия отоплителен сезон.

Нов пакет от компенсации за бизнеса и домакинствата

Управляващите обсъждат механизми за ограничаване на последствията от поскъпването на енергийните ресурси. Една от възможностите е за целта да бъдат използвани средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система.

„Съвсем скоро ще стане ясно и всички ще разберат какви ще бъдат конкретните мерки. Но се обсъжда такъв пакет и той е много сериозен“, заяви Иван Ангелов пред бТВ.

Заместник-председателят на парламента не посочи какъв финансов ресурс ще бъде отделен, нито какъв ще е размерът на компенсациите за отделните предприятия. Той уточни, че окончателните решения и сроковете за прилагането им трябва да бъдат обявени от правителството.

Газът у нас с 40% по-евтин от средната цена в Европа

Ангелов коментира и повишаването на цената на природния газ на международните пазари. По думите му въпреки поскъпването газът в България ще остане с около 40% по-евтин от средната европейска цена.

Той подчерта, че това не отменя необходимостта държавата да подкрепи засегнатите потребители и предприятия. За домакинствата, които използват природен газ за отопление, се подготвят специални мерки.

„Цените на тока и парното през предстоящия отоплителен сезон няма да бъдат променени за битовите потребители“, увери Ангелов.

Има ли план за прехвърляне на парите от вторите пенсии

Иван Ангелов коментира и обвиненията на опозицията, че се подготвя пренасочване на част от пенсионните вноски от частните фондове към Националния осигурителен институт.

„Напълно възможно е да е имало всякакъв тип обсъждания на различни гледни точки, на различни аспекти по отношение на пенсионната система и евентуално някакви реформи“, посочи той.

Заместник-председателят на Народното събрание подчерта, че подобна мярка не присъства в представените бюджетни документи. Според него е подвеждащо неофициални работни материали да се представят като доказателство за вече взето правителствено решение.

На въпрос дали промените биха били включени в бюджета, ако опозицията не беше разпространила информацията, Ангелов отказа да прави предположения. Той уточни, че подготовката на финансовата рамка е отговорност на експертите в Министерството на финансите.

Какво предстои със закона за българския език

Ангелов коментира и законопроекта за българския език, внесен от „Възраждане“. Той припомни, че подобни законодателни инициативи са обсъждани многократно през последните около 15 години.

По думите му настоящият проект е получил подкрепата на всички парламентарни групи на първо четене, без гласове „против“ или „въздържал се“. Това обаче не означава, че всички предложени текстове ще бъдат приети без промени.

„Приема се духът на законопроекта, приема се неговият смисъл“, обясни заместник-председателят на парламента.

Той посочи, че между първо и второ четене ще бъдат обсъдени спорните разпоредби, включително правилата за транслитерация на българските наименования. Предстои да бъдат изслушани представители на различни организации, както и аргументите на поддръжниците и противниците на предложенията.