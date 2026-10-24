Случай на пациентка, закарана в МБАЛ „Сърце и мозък“ в Бургас и получила там медицинска помощ получи отзвук във фейсбук в петък. По този повод от болницата излязоха с позиция, в която се казва:

Във връзка с публикация в социалните мрежи, касаеща оказана медицинска помощ в МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Бургас, която предизвика широк обществен отзвук и вълна от съпричастност към пациентка, ръководството на лечебното заведение счита за необходимо да представи своята позиция и да внесе яснота относно обстоятелствата по случая.

Когато човек сподели емоционално преживяното, естествено е да срещне подкрепа и разбиране. Но от другата страна стоят лекари, които денонощно поемат тежки случаи и спасяват човешки животи. Трудът и отдадеността им заслужават да бъде представена и тяхната гледна точка, с уважение към жената и семейството ѝ.

Фактите са следните.

На 22 октомври пациентка постъпва по спешност в „Сърце и Мозък“ – Бургас за медицинска оценка и необходимите прегледи и изследвания. Болницата разполага с денонощно работеща кардиохирургия и гръдна хирургия - възможности за специализирана помощ, които често са основен мотив за избор на лечебно заведение в региона.

Извършен е незабавен преглед, проведени са консултации с двама специалисти с различен профил и са направени всички необходими изследвания. Екипът е установил, че не се касае за спешно състояние. Предложена е хоспитализация за допълнителни изследвания и наблюдение, която е отказана - право на всеки пациент.

Самият факт, че човек е транспортиран с екип на Спешна медицинска помощ, обаче не означава автоматично, че всяка последваща медицинска услуга в лечебното заведение се финансира от Националната здравноосигурителна каса. Заплащането се определя съобразно характера на оказаната медицинска помощ и приложимите правила за нейното финансиране. Всичко това е било подробно обяснено на семейството. Това не е правило, създадено от „Сърце и Мозък“, а въпрос на нормативно регламентирани условия за оказване и заплащане на медицински дейности.

При напускането предоставените услуги, които не се финансират от НЗОК и са включени в ценоразписа на болницата, са останали незаплатени. За втори път в рамките на една година. Подобен случай със същата пациентка е имало и през май, когато отново е получила медицинска помощ и са ѝ били направени изследвания извън финансирането от НЗОК, които не е заплатила.

Не бихме дали гласност на тези обстоятелства от уважение към всеки, потърсил помощ при нас. Но когато се засяга името на болницата и на лекарите, които го градят с денонощен труд и чести компромиси с времето за собствените си семейства, сме длъжни да представим и нашата позиция. Емоционалният разказ заслужава да бъде чут, но фактите и доказателствата също.

Спокойни сме, че лекарите са си свършили работата и са положили необходимите усилия за подобряване на състоянието ѝ. Благодарим им за това. Днес се поставя под съмнение името на нашата болница, утре - на друга, а трудът на медицинските специалисти заслужава справедлива оценка.

Пожелаваме на жената здраве и бързо възстановяване. Оставаме отворени за диалог и готови да разгледаме всички конкретни сигнали и въпроси, свързани с този случай.

Твърденията на пациентката